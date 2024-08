Governo diz que reunião com Protecção Civil serviu para perceber capacidade de resposta para “uma catástrofe grave”

O Governo fez um balanço positivo da actuação das autoridades nacionais depois de esta manhã ter sido registado um sismo de 5,3 com epicentro a 60 km a oeste de Sines, pelas 5h11. À saída de uma reunião na Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil, o ministro Estado e dos Negócios Estrangeiros e primeiro-ministro em exercício, Paulo Rangel, afirmou que este sismo foi encarado como um "teste real" para perceber se há "meios de resposta no caso de uma catástrofe grave".

Depois do encontro com a Protecção Civil, Paulo Rangel reunir-se-á com o Presidente da República, no Palácio de Belém. "Recolhi um conjunto de informações técnicas que irei passar ao senhor Presidente da República", detalhou o ministro. "É bom que os portugueses sintam que as instituições estão atentas. Não estamos a dar um relevo que não tem de ter, mas o alarme gerado justifica uma reacção institucional", disse, acrescentando também que tem estado em contacto com o primeiro-ministro, que ainda se encontra de férias.

Depois de concluir que "não houve danos materiais, mas, mais importante do que isso, não houve vítimas a registar", o ministro Paulo Rangel explicou que a reunião se centrou na discussão de planos de prevenção e de resposta caso existam fenómenos com maior gravidade. "Um fenómeno natural desta intensidade permite verificar como os meios estão na sua capacidade de resposta", assinalou.

"A nossa preocupação é saber se temos meios de resposta no caso de uma catástrofe grave", declarou. "Desse ponto de vista, a vantagem colateral de um evento desses é fazer esse teste", continuou. Segundo Paulo Rangel, foram discutidos os planos de prevenção que existem para "ter capacidade de resposta no caso de se dar algo grave".

"Sobre aquilo que são os planos que estão já testados e vistos há muito tempo, que têm de ser constantemente actualizados e renovados. Houve aqui alguma projecção para o futuro no sentido de preparar as estruturas portuguesas, a protecção civil, a nível nacional, regional e local, e a população em geral para termos capacidade de resposta", explicou.

Novo hospital de Lisboa sem construção contra sismos

Questionado pelos jornalistas sobre a opção de construir o Hospital Central de Lisboa vai ser sem isolamento de base contra sismos, Paulo Rangel não quis comentar casos concretos, mas vincou que a legislação já prevê algumas obrigações que permitem "minorar efeitos negativos". "Tudo será passado em revista. Na legislação portuguesa houve uma evolução muito grande, mas é importante verificar se no terreno é executada e cumprida com rigor", disse, sem se pronunciar em concreto sobre a construção do hospital em causa.

Embora a Protecção Civil não tenha divulgado nenhuma informação ou conselho nas primeiras duas horas, Rangel afirmou que esteve "desde as 5h14 num contacto estreitíssimo" com a Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. O primeiro-ministro em funções explicou que as autoridades perceberam que a intensidade do sismo não implicava accionar meios específicos, que são apenas activados quando o sismo ultrapassa a intensidade de 6,1 na escala de Ritcher. Não obstante, o ministro garantiu que, "se houvesse necessidade, todos os meios estavam prontos a ser accionados". O ministro afirmou ainda que é importante que os planos de prevenção e reacção cheguem às escolas e à população em geral.