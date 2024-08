Celebrar o amigo cão

O seu instinto, as brincadeiras, os seus medos, o latir e farejar, cavar a terra do jardim, fuçar, roer tudo o que possa apanhar, os seus fetiches. Isto é vida de cão.

Podíamos chamar-lhe o Dia do Amigo. O Dia do Cão assinala-se a 26 de Agosto, e escreve-se com letra maiúscula. Foi Colleen Paige, defensora de animais, que o criou em 2004 a fim de incentivar a adopção dos amigos de quatro patas. Amor incondicional, companheirismo e lealdade, o que falta nas relações humanas encontra-se na relação entre pessoas e cães.

Para muitos, o Senhor Cão acaba-lhes com a solidão (quem sabe se isto pode virar um slogan). Ficam excitados quando o dono chega a casa e, se pudessem abraçar em vez de lamber ou saltar de euforia, seria um abraço demorado e apertadinho imerso em vontade.

Quantas histórias se conhecem de cães que salvaram os donos quando estavam em perigo? E quando choramos? Eles vêm consolar-nos. Confiança e apoio emocional, qualquer semelhança com os humanos será pura ficção.

No outro dia fiquei quase em estado de choque ao passar numa estrada ladeada por pinheiros e tive de abrandar o carro porque vários cães abandonados estavam a vaguear por ali. Se pudessem gritar, gritariam por socorro. Porque alguém abandona um cão? Neste período de férias, porque não pedir a um amigo ou familiar para cuidar do bicho? Até existem creches e hotéis para cães.

Tudo o que é pequenino é bonito, assim é com os cães — o problema é quando crescem. Ninhadas que não se esperam, o comportamento do animal, o nascimento de um bebé, dificuldades financeiras, alergias, perda de interesse, férias e mudança de residência são algumas das razões pelas quais se abandonam animais.

Quase tudo isto tem solução: as associações aguardam as adopções como alternativa à compra. Aconselham o apadrinhamento e voluntariado como medida preventiva do abandono. A esterilização evita a reprodução e reduz o risco do aparecimento de doenças no sistema reprodutivo.

"O abandono de um animal de companhia é, desde 2014, um crime previsto e punido pelo Código Penal português. (…) o infractor pode também ser punido com uma coima bastante pesada", lê-se no site caonosso.pt, que cita o Decreto-Lei n.º 276/2001, de 17 de Outubro (diploma que procede à aplicação em Portugal da Convenção Europeia para a Protecção dos Animais de Companhia) e o Regime Jurídico das Contra-ordenações Económicas.

A Animalife, fundada em Outubro de 2011, vem combatendo o abandono animal em Portugal, apoiando contratempos económicos e sociais que conduzem ao abandono de animais.

No terceiro sábado de Agosto assinala-se o Dia Internacional do Animal Abandonado, iniciativa da Sociedade Internacional dos Direitos Animais desde 1992. A cada ano, cerca de 30.000 animais de estimação são recolhidos pelos centros oficiais de recolha.

Quando um filho pede um cão e os pais dizem que não, perdem a chance de lhes ensinar a responsabilidade de um cuidador. Obviamente podem não existir condições, porém, antes de tomar a decisão, devemos consciencializar que o animal trará mudanças ao lar, que precisa do seu espaço. Um cão não é um brinquedo. Antes de ter um cachorro há que averiguar — os gastos, as suas necessidades, a identificação e microchip, a higiene, o transporte e passeios, a segurança, o programa de vacinação e desparasitação, a socialização. Há ainda que considerar um seguro animal.

Algumas lições aprendemos com os cães — que a felicidade é simples como o esfregar a barriga, que brincar é bom, que há alegria de chegar a casa, que não devemos guardar rancor.

O seu companheiro está feliz? Veja se a postura é relaxada, se a mandíbula está semiaberta, se tem apetite e se abana o rabo. O seu instinto, as brincadeiras, os seus medos, o latir e farejar, cavar a terra do jardim, fuçar, roer tudo o que possa apanhar, os seus fetiches. Isto é vida de cão.