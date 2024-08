A ascensão política e mediática de Pedro Tadeu Costa

Declaração de interesses: levo mais de 30 anos a embirrar com as elites lisboetas e a ascensão aristocrática de certas figuras que se dizem socialistas e republicanas. Dêem-me o desconto, se quiserem. Isto não se passa apenas no PS, mas passa-se sobretudo no PS, e nenhum governo foi tão longe quanto o de António Costa a enfiar filhos, filhas, irmãos, irmãs, maridos e mulheres dentro de um governo e de um partido.

