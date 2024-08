Le Pen e Bardella opõem-se a um governo de esquerda depois de encontro com Macron

Continuaram esta segunda-feira os encontros dos partidos franceses com Emmanuel Macron para tentar encontrar um novo Governo. Marine Le Pen e Jordan Bardella, líderes do partido de extrema-direita União Nacional encontraram-se com o Presidente francês numa nova ronda de negociações depois das eleições legislativas que acabaram no passado dia 7 de Julho.

Marine Le Pen e Jordan Bardella entraram esta manhã na residência oficial do Presidente francês, o Palácio do Eliseu, sem falarem aos jornalistas presentes. À saída, porém, ambos saíram com a mesma convicção: a de não permitir qualquer governo da esquerda em França, mesmo que sem o partido mais radical da coligação, a França Insubmissa.

"A ideia de um governo da Nova Frente Popular, em que não haveria nenhum ministro "insubmisso" (termo utilizado para os militantes da França Insubmissa), não muda absolutamente nada, é a França Insubmissa e, portanto, é Jean-Luc Mélenchon que vai efectivamente liderar este governo”, afirma Marine Le Pen, actualmente líder parlamentar da União Nacional.

Jordan Bardella, líder do partido, sublinhou que, caso um governo da Nova Frente Popular seja empossado, a União Nacional votará a favor de uma possível moção de censura contra um governo de esquerda, pedindo que se convoque uma "sessão extraordinária da Assembleia Nacional" quando se dê a posse ao novo governo.

Marine Le Pen acusou ainda Macron de "preferir paralisar as instituições a permitir que se expressasse uma mudança no país" e pediu um referendo para resolver a questão de "bloqueio" no país.

A extrema-direita foi a mais recente das forças recebidas por Emmanuel Macron, que iniciou negociações com os vários partidos representados na Assembleia Nacional francesa na passada sexta-feira.

O Governo francês está em gestão desde a demissão do primeiro-ministro Gabriel Attal, membro do partido de Macron que saiu derrotado nas legislativas, caindo para segundo lugar, atrás do bloco da união das esquerdas da Nova Frente Popular.

A União Nacional tem ficado fora do jogo do governo. A derrota eleitoral na segunda volta fez com que a vitória na primeira ronda de votações se esfumasse, fazendo com que o partido caísse para terceiro lugar nos resultados. Apesar disso, o partido cresceu exponencialmente, passando de 88 deputados em 2022, para 126 deputados nas eleições deste ano.

Para além de Marine Le Pen e Jordan Bardella, também se reuniu o grupo À Direita, formado pelos membros dissidentes do partido de centro-direita Os Republicanos que apoiavam uma aliança eleitoral com a União Nacional.