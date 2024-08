Corrida eleitoral em Moçambique abre-se a uma quarta via

Venâncio Mondlane pode baralhar as contas finais nas presidenciais, mas o seu partido foi impedido de concorrer. Veto do Presidente à lei eleitoral ajuda a Frelimo a manter-se no poder.

A Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo) está empenhada por todos os meios em assegurar que a comemoração dos 50 anos de independência do país em 2025 seja também a festa do seu meio século de poder em Moçambique. A campanha eleitoral começou no sábado sem a possibilidade de os tribunais distritais poderem ordenar a recontagem de votos, alteração à legislação eleitoral que foi vetada pelo Presidente Filipe Nyusi, e com mais um candidato a tentar romper o panorama tripartido dos últimos anos: Venâncio Mondlane avançou com a sua candidatura à presidência depois de não lhe ter sido permitido entrar na disputa para ser candidato da Renamo, o principal partido da oposição.