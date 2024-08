Ben-Gvir repete o apelo à oração no recinto da Mesquita de Al-Aqsa

Delcaração do ministro extremista pode complicar ainda mais negociações para acordo com vista a cessar-fogo em Gaza.

O ministro da Segurança de Israel, Itamar Ben-Gvir, reiterou o apelo para que os judeus sejam autorizados a rezar na Mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, atraindo fortes críticas por inflamar as tensões numa altura em que ainda decorrem negociações para um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

“A política permite orações no Monte do Templo, há direitos iguais entre judeus e muçulmanos — eu construiria uma sinagoga lá”, disse Ben-Gvir à Rádio do Exército numa publicação na plataforma social X, após uma entrevista na segunda-feira.

O gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, emitiu imediatamente uma declaração reafirmando a posição oficial israelita, de que aceita as regras de décadas que restringem a oração de não-muçulmanos no complexo da mesquita, conhecido como Monte do Templo para os judeus, que o veneram como o local de dois templos antigos. “Não há qualquer alteração ao statu quo no Monte do Templo”, afirmou o gabinete de Netanyahu.

O complexo da colina, na Cidade Velha de Jerusalém, é um dos locais mais sensíveis do Médio Oriente, sagrado tanto para muçulmanos como para judeus, e a causa de repetidos conflitos. Ben-Gvir, líder de um dos dois partidos religiosos-nacionalistas mais extremistas da coligação de Netanyahu, tem um longo historial de declarações inflamadas, apreciadas pelos seus próprios apoiantes, mas em conflito com a linha oficial do Governo.

Tensões no Governo israelita

Os comentários desta segunda-feira foram entretanto condenados por alguns dos seus próprios colegas de gabinete, mas a dependência de Netanyahu do apoio do partido de Ben-Gvir para manter unida a sua coligação de direita significa que é pouco provável que o ministro seja demitido ou sofra qualquer sanção significativa. Os comentários de segunda-feira foram feitos menos de duas semanas depois de ter provocado indignação ao visitar o complexo com centenas de apoiantes, muitos dos quais pareciam estar a rezar abertamente, desafiando os acordos em vigor.

Com os mediadores a tentarem chegar a um acordo para pôr fim aos combates em Gaza e trazer de volta 109 reféns israelitas e estrangeiros, e com as tensões em alta com o movimento Hezbollah, apoiado pelo Irão, no Sul do Líbano, os comentários de Ben-Gvir foram criticados por enfraquecerem a posição de Israel.

“Desafiar o statu quo no Monte do Templo é um acto perigoso, desnecessário e irresponsável. As acções de Ben-Gvir colocam em perigo o Estado de Israel e o seu estatuto internacional”, declarou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que se tem confrontado repetidamente com Ben-Gvir, numa declaração no X.

Ben-Gvir foi também criticado por alguns judeus ortodoxos, que consideram o local demasiado sagrado para os judeus entrarem.