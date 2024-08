Município de Castelo Branco recolheu 303.240 quilos de biorresíduos num ano

O município de Castelo Branco recolheu 303.240 quilogramas de resíduos alimentares até ao dia 31 de Julho, no âmbito de um projecto de recolha de biorresíduos lançado no verão de 2023. A primeira fase do projecto de recolha de biorresíduos, com acções de sensibilização porta-a-porta junto de grandes produtores na cidade de Castelo Branco e na vila de Alcains, arrancou em Agosto de 2023 junto de clientes não-domésticos (restaurantes, cantinas, estabelecimentos comerciais) e foi realizada para posterior encaminhamento para tratamento pela entidade gestora em alta, a Valnor, empresa responsável pelo tratamento de lixo.

Numa segunda fase do projecto foram implementadas, desde Dezembro de 2023, 19 ilhas de compostagem comunitária, tendo por objectivo promover o tratamento na origem de biorresíduos. Segundo os dados disponibilizados hoje à agência Lusa pelos Serviços Municipalizados de Castelo Branco (SMASCB), "o projecto conta à data com 108 clientes aderentes, com entrega de 140 contentores, registando-se, até 31 de Julho de 2024, a recolha de 303.240 kg de resíduos alimentares".

O projecto RecolhaBio - Apoio à implementação de projectos de recolha selectiva de biorresíduos abrangeu a recolha selectiva de resíduos alimentares, Porta-a-Porta (PaP) em clientes não-domésticos na cidade de Castelo Branco e vila de Alcains, e a separação e reciclagem na origem através de compostagem comunitária a implementar nas freguesias do concelho de Castelo Branco. "Esta recolha selectiva permitiu desviar os biorresíduos do aterro sanitário, o que se traduziu num benefício económico de cerca de 24 mil euros, resultado da isenção da aplicação da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR)", explicaram os SMCB.

O valor máximo de biorresíduos recolhidos ocorreu em Julho, com um total de 33.280 quilogramas/mês. A estratégia do município de Castelo Branco para a recolha selectiva dos biorresíduos assenta em duas vertentes: a separação e reciclagem na origem dos biorresíduos através de compostagem doméstica ou comunitária, e a recolha selectiva e posterior transportem para instalações de reciclagem, designadamente de compostagem e digestão anaeróbia, evitando a sua mistura no tratamento com outros resíduos.

"A operacionalização desta estratégia está a ser realizada de forma faseada e através de projectos-piloto", sintetizou o município de Castelo Branco. Segundo os SMCB, a caracterização dos biorresíduos recolhidos selectivamente por este sistema "tem tido resultados muito positivos com taxas de contaminação inferiores a 05%, resultando em 100% de conformidade das cargas entregues na Valnor". Estes resultados contribuem, por um lado, para garantir o desvio dos biorresíduos do aterro e, por outro, a produção de um composto com elevada qualidade e enorme potencial para aplicação nos mais variados tipos de culturas agrícolas.

"Pretende-se que o composto gerado por este tipo de tratamento possa ser utilizado pela freguesias e localidades nos seus espaços verdes, ou pelos aderentes nos seus jardins e hortas mediante disponibilidade e pedido à freguesia local, promovendo assim a prática de economia circular". No início de Julho, os SMCB lançaram um novo projecto-piloto para tratamento na origem de biorresíduos através da compostagem doméstica. "Este novo projecto consiste em promover a compostagem doméstica dos biorresíduos alimentares através da cedência de compostores domésticos a qualquer cidadão com relação contratual com os SMCB e que pretenda valorizar, localmente, os seus biorresíduos", explicaram os serviços municipalizados.

No primeiro mês foram registados 33 pedidos de adesão por todo o concelho de Castelo Branco. Ainda este ano, os SMCB vão implementar mais dois projectos-piloto na cidade de Castelo Branco, um de recolha porta-a-porta direccionado para clientes domésticos e outro de recolha por proximidade, em zonas da cidade perfeitamente delimitadas.