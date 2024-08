Matthew Perry começou a tomar cetamina legalmente. Nos EUA, nunca foi tão fácil

A relação de Matthew Perry com a cetamina acabou em dependência e morte, alegadamente alimentada por compras ilícitas a médicos e a um traficante que as autoridades apelidaram de “rainha da cetamina”. Mas tudo começou com uma sessão de terapia numa clínica, um dos caminhos que tornou mais fácil do que nunca a obtenção legal do poderoso anestésico.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt