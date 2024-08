Na Serra da Estrela os pastores voltam à Romaria de Nossa Senhora de Assedasse

A freguesia de Folgosinho, no concelho de Gouveia, distrito da Guarda, cumpre no dia 8 de Setembro a Romaria de Nossa Senhora de Assedasse, tradição de grande significado para os pastores da serra da Estrela. "A Romaria à Senhora de Assedasse é uma festa anual com ligação profunda à terra e que une o sagrado e o profano, que se fundem, neste evento anual, num misto de agradecimento, devoção e festa", salientou a Câmara Municipal de Gouveia, numa nota sobre o evento.

A Nossa Senhora de Assedasse tem um papel importante na espiritualidade das gentes da serra da Estrela, sendo considerada a protectora dos pastores e do gado da montanha. A Capela da Senhora de Assedasse está situada a 935 metros de altitude, num local isolado em Casais de Folgosinho que é de culto, de peregrinação, promessas e bênçãos. A festa, que decorre num ambiente único e genuinamente serrano, tem início no dia 7 de Setembro, com muitas pessoas a deslocarem-se para o local onde vão pernoitar.

"As comunidades envolvidas são os populares das localidades próximas, que, de forma espontânea, transmitem estas práticas geracionalmente", assinalou a Câmara Municipal.

O programa no dia 8 inicia-se pelas 08h30 na aldeia de Folgosinho, com concentração junto ao Adro de Viriato, para que pelas 08h45 comece a recriação da romaria tradicional até à Capela de Nossa Senhora de Assedasse, em Casais de Folgosinho, num trajecto de nove quilómetros. O percurso inicia-se no adro da Igreja Matriz de S. Pedro, segue pela calçada romana dos Galhardos (Imóvel de Interesse Público) e desce pela Portela de Folgosinho até ao Cruzeiro da Assedasse. O trajecto está integrado na Rede Cultural Terras da Transumância e a Câmara Municipal de Gouveia desafia os visitantes e turistas a associarem-se a esta iniciativa.

"A recriação da antiga rota da romaria, um caminho percorrido incontáveis vezes nos últimos séculos, numa experiência orientada, acompanhada e interpretada da paisagem, com concentração junto ao Adro de Viriato, em Folgosinho, até à Ermida da Nossa Senhora de Assedasse".

Esta iniciativa, de carácter gratuito, está limitada à participação máxima de 50 pessoas.

No recinto da Capela, as celebrações religiosas iniciam-se pelas 12h com a eucaristia e a procissão, organizadas pela Irmandade das Almas e conduzidas pelo pároco de Folgosinho. Segue-se a merenda comunitária tradicional num momento de partilha e de convívio entre os fiéis, com a animação do Rancho Cancioneiro de Folgosinho.

As inscrições para participar no percurso até à Capela poderão ser realizadas, até ao dia 4 de Setembro, através do preenchimento do formulário que se encontra na página do município, de forma presencial no Posto de Turismo de Gouveia ou pelos telefones 238 083 930 / 962 033 099.

A Rede Cultural Terras da Transumância envolve também os municípios do Fundão (distrito de Castelo Branco), Castro Daire (Viseu), Seia (Guarda) e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21. É um projeto que visa celebrar a cultura em torno desta tradição ancestral, afirmando os territórios enquanto destinos turísticos culturais de excelência e que preservam a memória dos seus costumes.