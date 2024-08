Da praia à linha do Douro: as melhores sugestões de viagens de comboio em Portugal

Carlos Cipriano apresenta as melhores sugestões para um Verão sobre carris em Portugal.

Neste P24 especial de Verão, o jornalista Carlos Cipriano foi desafiado a apresentar as melhores sugestões para um Verão sobre carris em Portugal. Da incontornável Linha do Douro até às linhas que tocam nas praias, conheça as sugestões de Carlos Cipriano neste P24.

