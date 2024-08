Para poupar os cavalos, Bruxelas passa a usar apenas carruagens eléctricas

A carruagem eléctrica chegou a Bruxelas, tornando a capital belga na primeira cidade europeia a oferecer este tipo de transporte a turistas. Proibidas as carruagens puxadas por cavalos por questões relacionadas com o bem-estar dos animais, os passeios históricos pelo centro da cidade podem agora ser realizados através de engenhocas eléctricas.

Não são uma invenção nova, mas esta é a primeira vez que as carruagens eléctricas são utilizadas para fins turísticos, informa a Agência de Notícias Belga.

Há coisa de dois anos, Thibault Danthine, operador do serviço de carruagens turísticas puxadas por cavalos em Bruxelas, decidiu encerrar o serviço devido ao reduzido número de funcionários e às muitas críticas sobre a utilização de cavalos para fins comerciais. O próprio propôs a utilização de carruagens eléctricas e o município de Bruxelas alinhou no desafio.

Forçados a puxar carruagens, os cavalos podem sofrer condições climáticas adversas, podem assustar-se com o trânsito, desenvolver doenças respiratórias por respirarem os gases dos escapes ou desenvolver problemas debilitantes nas pernas ao caminhar em superfícies duras.

Thibault Danthine lançou o projecto este Verão com dois veículos, depois de vencer um concurso de financiamento em 2022 — a introdução de uma terceira carruagem está prevista ainda para este ano.

Foto A nova carruagem DR

Em parte, Danthine atribui a transição a questões ética. "Havia questões logísticas e de recursos humanos porque era cada vez mais difícil encontrar motoristas. E há a questão ética. A relação com os animais é hoje diferente e é cada vez menos aceite ter uma actividade comercial com animais", justifica.

Recorde-se que no ano passado, um cavalo morreu em Sevilha enquanto puxava uma carruagem com turistas no meio de uma onda de calor.

Danthine vendeu os seus seis cavalos e acredita que não ficará a perder com a versão eléctrica. “Nunca tive a menor dúvida de que as carruagens elétricas continuariam a atrair as pessoas, que hoje querem experimentar algo novo, algo incomum, algo para fazer com a família ou amigos”.

As carruagens de Danthine têm autonomia de 120 quilómetros e têm que ser recarregadas uma vez a cada dois dias.

Bruxelas espera que a iniciativa atraia 15 mil turistas por ano. Os clientes poderão escolher entre uma variedade de rotas começando na Grand Place; os passeios custarão 70€ por grupo.