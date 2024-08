UE regista quatro trimestres consecutivos com excedente no comércio de mercadorias

A União Europeia (UE) regista, nos quatro trimestres consecutivos terminados em Junho último, um excedente no comércio de mercadorias, após um período de quase dois anos com défices, embora tenha aumentado as suas importações.

Os dados foram publicados esta segunda-feira pelo gabinete estatístico comunitário, o Eurostat, e revelam que o saldo da balança comercial de bens da UE foi de 40,4 mil milhões de euros no segundo trimestre de 2024, contra 55,3 mil milhões de euros no trimestre anterior.

“Como tal, a balança comercial apresenta agora um excedente há quatro trimestres consecutivos, após um período de défices entre o quarto trimestre de 2021 e o segundo trimestre de 2023, principalmente devido a um elevado défice de energia que compensou os excedentes noutras categorias de produtos”, observa o Eurostat.

Por produto, no segundo trimestre de 2024, os excedentes registados em máquinas e veículos (56,9 mil milhões de euros), produtos químicos e materiais conexos (59,3 mil milhões de euros), produtos alimentares e bebidas (13,9 mil milhões de euros), outros produtos transformados (1,8 mil milhões de euros) e outros bens (3,2 mil milhões de euros) superaram os défices em energia (-88,4 mil milhões de euros) e matérias-primas (-6,3 mil milhões de euros).

Ainda assim, no mesmo período, as importações de bens de países terceiros para a UE aumentaram 3,4% em comparação com o trimestre anterior, enquanto as exportações se mantiveram quase estáveis, aumentando 0,7%.

“As importações cresceram depois de terem diminuído durante seis trimestres consecutivos, enquanto os níveis de exportação continuaram a aumentar pelo terceiro trimestre consecutivo”, adianta o Eurostat, na nota divulgada esta segunda-feira.