Avaliação bancária sobe pelo oitavo mês e fixa-se em 1638 euros por metro quadrado

Os valores medianos de avaliação bancária aumentaram por todo o país, em particular na Madeira, onde as subidas foram mais acentuadas. Lisboa mantém-se como a região mais cara.

A avaliação bancária voltou a aumentar em Julho, pelo oitavo mês consecutivo, atingindo-se novos recordes tanto nos apartamentos quanto nas moradias, enquanto o número de avaliações realizadas para propósitos de concessão de crédito à habitação continuou a aumentar a ritmo acelerado.

Os dados foram divulgados, nesta segunda-feira, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que, em Julho, a avaliação bancária atingiu um valor mediano de 1638 euros por metro quadrado, número que representa um aumento de 1,24% em relação ao mês anterior e uma subida de 7,4% face ao mesmo mês do ano passado.

O movimento foi idêntico nos apartamentos e nas moradias. No primeiro caso, a avaliação bancária aumentou mais de 7% em termos anuais e fixou-se num valor mediano de 1818 euros por metro quadrado em Julho, naquela que foi a primeira vez que se ultrapassou a fasquia dos 1800 euros por metro quadrado neste segmento do mercado.

Já nas moradias, a avaliação subiu mais de 8%, para 1281 euros por metro quadrado, também o valor mais elevado já registado desde que foi iniciada esta série estatística do INE, em 2011.

Estes valores são registados num mês em que se contabilizaram 32.619 avaliações bancárias, um aumento de cerca de 31% em relação a Julho do ano passado. "Esta variação reflecte o menor número de avaliações realizadas em Julho de 2023, mês em que se registou uma redução homóloga de 13,1%. Em comparação com o período anterior, realizaram-se mais 899 avaliações bancárias o que corresponde a um acréscimo de 2,8%", detalha o INE.

A tendência foi, de resto, transversal a todo o país. Em termos mensais, os valores medianos de avaliação bancária aumentaram em quase todas as regiões, à excepção do Alentejo, onde se registou uma queda de 1,1% em relação a Junho deste ano. Já a Madeira registou o maior aumento, de 2,2%, seguindo-se o Norte, com uma subida de 1,4%.

Já em termos anuais, os valores aumentam em todo o país. A maior subida volta a verificar-se na Madeira, onde a avaliação bancária aumentou em quase 17%, fixando-se num valor mediano de 1928 euros por metro quadrado (foi, também, a primeira vez que foi ultrapassada a fasquia dos 1900 euros por metro quadrado).

O aumento menos acentuado foi no Algarve, onde os valores de avaliação bancária cresceram 1,9% em relação ao ano passado, para 2217 euros por metro quadrado.

A Grande Lisboa, por seu lado, manteve-se como a região mais cara do país, com uma avaliação bancária mediana de 2411 euros por metro quadrado em Julho, um aumento de 5,7% face ao mesmo mês do ano passado.