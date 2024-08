Maxi Araújo prepara-se para assinar por cinco anos pelo Sporting

Maxi Araújo deverá ser oficializado, na terça-feira, como reforço do Sporting para 2024-25. O extremo uruguaio já está em Lisboa, onde nesta segunda-feira realizou os exames médicos, e prepara-se para se juntar ao plantel orientado por Ruben Amorim. Depois do guarda-redes Kovacevic e do central Debast, será a terceira contratação dos “leões” para a nova temporada.

Internacional pela selecção do Uruguai em 14 ocasiões, com três golos marcados, Maximiliano Araújo é um jogador que pode fazer todo o corredor esquerdo e que servirá, à partida, de concorrente directo para a posição que tem sido ocupada por Nuno Santos. Canhoto, é forte nos movimentos verticais e sai com facilidade da marcação para criar situações de cruzamento.

Durante a formação, destacou-se no Wanderers, de Montevideo, antes de se transferir para o México, concretamente para o Puebla. Em três épocas e meia, chamou a atenção do Toluca, que o contratou por 5,6 milhões de euros, e rapidamente agarrou o lugar: fez 63 jogos na última temporada e meia (com 11 golos e nove assistências), convencendo o Sporting a avançar.

Os “leões” preparam-se para desembolsar cerca de 14 milhões de euros pelo passe deste esquerdino de 24 anos, que irá assinar um contrato válido por cinco temporadas, tornando-se, assim, no oitavo jogador de origem uruguaia a representar o Sporting.

“Venho para ser campeão. Para tentar dar o melhor, para ajudar”, afirmou Maxi Araújo à chegada ao aeroporto Humberto Delgado, admitindo que está a cumprir um sonho, que falou com Paulinho (agora no Toluca) sobre o clube e que está feliz com este salto na carreira, na primeira aventura na Europa.