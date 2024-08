Cristiano Ronaldo: “Quando decidir deixar a selecção não avisarei ninguém”

Cristiano Ronaldo não planeia deixar a selecção a curto prazo e, quando decidir fazê-lo, não avisará antecipadamente. Numa entrevista concedida ao canal Now, que pertence a um grupo de media que tem o jogador como accionista, o avançado português deixou claro que ainda se sente capaz de ajudar Portugal, que dentro de uma semana iniciará a participação na Liga das Nações, e que o mais provável é vir a terminar a carreira na Arábia Saudita.

A prestação da selecção no Euro 2024 terminou em desilusão, com exibições pouco convincentes e o afastamento nos quartos-de-final, frente à França, no desempate por penáltis. O jogador admite que os resultados ficaram aquém, mas relativiza: “O balanço não é o que as pessoas esperavam, que seria Portugal ter ganho, mas é average. Tirámos uma lição importante do Euro e vejo um futuro risonho para esta nova geração. Temos de acreditar sempre que Portugal poderá fazer melhor nos próximos torneios”.

E para que a selecção possa entrar com o pé direito na Liga das Nações, já na próxima semana, diante da Croácia, Ronaldo conta dar o seu contributo. “Tenho mais de 20 anos de selecção e um orgulho imenso em representar as nossas cores. Quando decidir deixar a selecção não avisarei ninguém antes, será uma decisão muito espontânea, mas muito pensada também, mas o que eu quero é poder ajudar a selecção nos próximos compromissos”.

Depois de ter reconhecido que “Espanha foi, sem dúvida, a melhor equipa do Europeu”, o mais internacional dos jogadores portugueses olha para o abandono do futebol ainda com algum distanciamento. “O fim de carreira não sei se será daqui a dois ou três anos, mas provavelmente será no Al Nassr, equipa onde estou bem, estou feliz, sinto-me bem no país, na Liga. Estou feliz aqui e quero continuar”.

E depois disso? Bem, depois Cristiano Ronaldo tem pelo menos uma convicção. “Ser treinador não passa sequer pela minha mente. Não vejo o meu futuro a passar por aí, vejo-me a fazer outras coisas fora do futebol”.