Terça na TV: Balada de Nova Iorque, Monarch e Adam Sandler

CINEMA

Leonora Addio

RTP1, 01h23

Nascido em 1867, Luigi Pirandello foi um dramaturgo, poeta e romancista italiano, agraciado com o prémio Nobel de Literatura de 1934. Com a sua morte, a 10 de Dezembro de 1936, o governo fascista de Benito Mussolini não permitiu que suas cinzas fossem devolvidas a Agrigento, sua terra natal, como era desejo do escritor. Após o fim do regime, já em 1947, com a aprovação do Presidente do Conselho de Ministros, a sua urna foi levada do cemitério de Verano para Palermo, onde foi homenageado com um segundo funeral. As suas cinzas foram finalmente transportadas para Agrigento no ano de 1951. Datado de 2022, este foi o derradeiro filme de Paolo Taviani, que morreu este ano, e o único que não assinou a meias com o irmão Vittorio, desaparecido em 2018. Nele são usadas diversas filmagens de arquivo do próprio dramaturgo, que entretanto se misturam com cenas ficcionadas, para mostrar todo esse percurso.

SÉRIES

Balada de Nova Iorque

SIC Radical, 20h15

Depois de, nos anos 1980, ter co-criado A Balada de Hill Street e trazido uma nova forma de contar histórias, de polícias e não só, à televisão, Steven Bochco assinou, com David Milch – que viria depois a fazer Deadwood –, esta inovadora série policial dos anos 1990 que esticou os limites daquilo que se podia mostrar num canal generalista. A SIC Radical, que também tem mostrado A Balada de Hill Street, anda a passar a primeira temporada desta série, quando ainda era protagonizada por David Caruso, que deixou a série na segunda época e só voltou a ganhar destaque como actor quando encabeçou CSI: Miami, e Dennis Franz.

Monarch

RTP1, 01h14

No Texas, a família Roman domina a música country, com uma editora e várias gerações. No topo estão o casal Albie (a estrela country da vida real Trace Adkins) e Dottie (Susan Sarandon), com os filhos Nicolette (Anna Friel), que também quer ser artista como os pais, Luke (Joshua Sasse), que é o cabecilha da editora, e Georgina (Beth Ditto, a vocalista da banda rock The Gossip). Dottie tem um diagnóstico de cancro e isso começa uma série de eventos inspirados em Rei Lear, a peça de Shakespeare. Uma criação de Melissa London Hilfers. Não convém criar grandes laços com as personagens: a série, um original da Fox, foi cancelada no final desta primeira temporada.

COMÉDIA

Adam Sandler - Love You

Netflix, streaming

Estreia. Depois de 100% Fresh, de 2018, que foi apenas o segundo especial de stand-up do cómico e actor, Adam Sandler está de volta para um misto de comédia e música. Não traz só as suas várias vozes e as suas guitarras, traz também músicos, amigos, interacção com o público e muitas bizarrias de bastidores. Foi realizado por Josh Safdie, metade dos irmãos Safdie, que fizeram com Sandler o filme Uncut Gems.

DOCUMENTÁRIO

Histórias do Desporto: O Ladrão de Sinais

Netflix, streaming

Estreia. A série documental que conta histórias de crime real no desporto estreia um novo episódio. Depois de ter contado o homicídio tenebroso da estrela de futebol americano da NFL Steve “Air” McNair, agora atira-se a um escândalo do ano passado no meio do futebol americano universitário. Centra-se em Connor Stalions, o responsável por “roubar sinais” dos rivais dos Michigan Wolverines, ou seja, de gravar e analisar ao pormenor, de forma ilícita, os sinais de mãos e indicações usados pelos treinadores dos oponentes para assinalar jogadas.

Das Boot: A Real Odisseia do Submarino 96

RTP2, 22h54

A história do submarino alemão da Segunda Grande Guerra U-96 foi ficcionada por Lothar-Günther Buchheim em Das Boot, o livro de 1973 e, depois, por Wolfgang Peterson no filme e na minissérie de 1981 e 1985, respectivamente. Deu ainda origem a uma série de 2018. Mas o que é que aconteceu na vida real? É a essa pergunta que este documentário assinado por Raphael Millet tenta responder.

Regresso a Casa

RTP2, 23h50

Neste documentário assinado por Erica Marie Daniels mostram-se os bastidores da série canadiana Little Bird, exibida pela RTP2 em Março. É um olhar para o “scoop” dos anos 1960, que envolveu raptar crianças indígenas e dá-las para adopção para famílias brancas.