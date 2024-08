Passados 20 anos, a Cidade de Deus não pára

O ano é 2004. Mais de duas décadas passaram desde os eventos de Cidade de Deus. Buscapé, que prefere que lhe chamem Wilson, é fotojornalista. Saiu da favela, mas volta lá para trabalhar, captar imagens do crime que por lá acontece. O Rio de Janeiro tem, além do tráfico de droga, milícias organizadas, polícia e políticos a ajudarem a fazer com que o ciclo de violência não pare. Mas a luta da comunidade também não. É esta a premissa Cidade de Deus: A Luta Não Pára, nova série Max que se estreia esta segunda-feira, baseada no filme-fenómeno brasileiro homónimo de 2002 assinado por Fernando Meirelles e Kátia Lund, que foi nomeado para quatro Óscares, e no livro de Paulo Lins de 1997 que lhe deu origem.

