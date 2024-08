Oasis lançam versões perdidas de canções de culto e deixam fãs a crer numa reunião

Estão há 15 anos longe um do outro, pelo menos nos palcos e nos estúdios, depois de uma separação com estrondo em 2009, mas, de acordo com a imprensa britânica, os famosos irmãos Liam e Noel Gallagher estarão a preparar uma reunião da banda que fundaram em meados da década de 1990.

No domingo, ambos publicaram nas suas contas da rede social X, antigo Twitter, um clip algo misterioso com apenas uma data e uma hora: 27 de Agosto de 2024, oito da manhã. Em simultâneo, o site oficial dos Oasis, a banda que mantém ainda uma legião de devotos, passou a abrir com “27.08.24”.

Estas publicações no arranque da semana vêm juntar-se a uma série de indícios de que a banda pode estar mesmo de regresso, embora não existam ainda confirmações oficiais. Além dos dois irmãos desavindos, os Oasis incluíam na sua formação o guitarrista Gem Archer e o baixista Andy Bell.

Liam Gallagher tem recorrido às suas contas nas várias redes sociais para responder aos fãs e assim alimentar os rumores de um reencontro que, no fim-de-semana, davam já como certa uma série de concertos dos Oasis no próximo ano, incluindo, de acordo com a revista Variety e o jornal The Sunday Times, dez noites ­– dez, leu bem – no Estádio de Wembley, em Londres.

Na passada sexta-feira, Liam reforçou a ideia de uma reunião para breve quando, no Reading Festival, dedicou a sua interpretação de Half the world away a “Noel fucking Gallagher”, lembrou o Pitchfork, site americano especializado em notícias do mundo da música.

Registos inéditos

Os Oasis separaram-se em 2009 depois de anos de tensão entre os dois irmãos. Na sequência de mais uma discussão acesa entre os Gallagher, que resultaria num cancelamento de última hora do concerto da banda britânica no festival francês Rock en Seine, Noel viria a deixar escrito no site do grupo: “É com alguma tristeza e grande alívio que me despeço dos Oasis esta noite. As pessoas vão escrever e dizer o que quiserem, mas eu simplesmente não podia continuar a trabalhar com o Liam nem mais um dia.”

O possível regresso da banda aos palcos volta agora a ser objecto de especulação quando o seu álbum de estreia, Definitely Maybe, faz 30 anos, e quando está já preparado o lançamento de versões de canções-ícone que se julgavam perdidas há quase três décadas.

Registos inéditos de hinos como Live forever, Cigarettes & alcohol e Rock 'n' roll star, feitos no Monnow Valley Studios, no sul do País de Gales, serão lançados na sexta-feira em jeito de prenda de aniversário.

Estas gravações estiveram décadas arrumadas em caixas mal etiquetadas e a banda perdeu-lhes o rasto. Na altura, explicou Noel Gallagher à britânica BBC, os Oasis gostaram delas, mas o seu agente achou que lhes faltava a intensidade crua das suas actuações ao vivo e descartou-as.

Com razão ou não, certo é que as canções que agora os fãs passarão a conhecer nas suas primeiras versões foram, então, refeitas e remisturadas, acabando por fazer de Definitely Maybe o álbum de estreia mais vendido de sempre no Reino Unido.

No mês passado, Noel abriu o apetite dos fãs ao lançar uma destas versões antigas de Up in the sky, e sexta-feira, o lançamento-festa-de-anos incluirá, para além dos temas já referidos, canções como Shakermaker, Columbia, Bring it on down e Digsy's dinner.

Dessa gravação original feita em Monnow Valley, só a versão de Slide away, tema de culto, integrou o menu do álbum que viria a ser número 1, lançado a 29 de Agosto de 1994.

A edição comemorativa do 30.º aniversário de Definitely Maybe também incluirá gravações feitas posteriormente no estúdio Sawmills, na Cornualha, e uma versão inédita de Sad song, com Liam na voz.

Serão os rumores de uma reunião dos Oasis que dará origem a uma série de concertos já no próximo ano apenas um golpe promocional desta edição, ou será que os irmãos Gallagher já conseguem estar no mesmo palco, e ao mesmo tempo, outra vez?