Convento São Francisco em Coimbra com programa gratuito no fim-de-semana

O Convento São Francisco, em Coimbra, promove no fim-de-semana mais uma edição do "CEM Portas", um programa cultural gratuito que vai contar com a presença de artistas como Pedro Mafama, Surma e Rui Maia.

A 7.ª edição do "CEM Portas - O Convento aberto à cidade" vai decorrer de sexta-feira a domingo, com música, cinema, teatro e novo circo, numa programação gratuita que percorre diferentes espaços daquele centro cultural de Coimbra.

Um dos momentos altos do programa será o concerto de Pedro Mafama, na Praça das Bandeiras, no domingo, às 18h00.

O músico era para ter tocado na última edição deste programa, mas o espectáculo acabou por ser cancelado face às condições meteorológicas adversas.

Os músicos Rui Maia, Pedro Melo Alves e João Hasselberg vão apresentar o resultado de uma residência artística em que trabalham em torno do arquivo sonoro da cidade de Coimbra, Surma, Diogo Alexandre, Pedro Branco e help! irão dar um cine-concerto para o filme Dumbo, de 1941, e o pianista Luís Figueiredo vai actuar na antiga Igreja do Convento, onde vai explorar vários teclados analógicos, electrónicos e electroacústicos.

Entre as propostas do "CEM Portas", haverá ainda uma sessão de contos na livraria Bruáa, instalada no Convento, uma apresentação do artista sonoro Gil Delindro, um espectáculo de circo contemporâneo na Praça das Bandeiras, um DJ set e uma peça de teatro de objectos.

Apesar de todos os eventos serem de entrada gratuita, é necessário levantar os ingressos, que estão já disponíveis na bilheteira do Convento São Francisco, afirmou o município de Coimbra. Toda a programação pode ser consultada em coimbraconvento.pt