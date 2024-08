Cláudia Varejão: Kora “é um duelo interessante entre o cinema e a culpa”

Dois anos depois de ter sido premiada na secção Giornate degli Autori do Festival de Veneza, a realizadora reafirma a dimensão ética do seu cinema com a curta Kora. Estreia mundial no Lido dia 30.

Cláudia Varejão reconhece que nunca antes trabalhara com "matéria humana tão magoada". É por isso que a sua curta-metragem Kora, que no dia 30 será exibida como "acontecimento especial" da secção Giornate degli Autori do Festival de Veneza — dois anos depois de a sua longa Lobo e Cão, rodada em São Miguel, Açores, ter aí sido premiada: melhor filme —, reafirma a dimensão ética do gesto do cinema da realizadora.