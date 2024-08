Brasil detecta caso suspeito de mpox no aeroporto de São Paulo

Passageiro chegou ao aeroporto no dia 14 de Agosto e estava desde essa altura numa área destinada a pessoas requerentes do estatuto de refugiado.

O Brasil detectou um caso suspeito de mpox no principal aeroporto internacional do país, avançou a Anvisa nesta segunda-feira.

A agência de vigilância sanitária do país disse que o seu posto no Aeroporto Internacional de São Paulo-Guarulhos foi alertado no domingo após "a identificação de um passageiro com sinais e sintomas compatíveis com mpox", acrescentando que a pessoa foi encaminhada para um hospital especializado.

Segundo a Anvisa, o passageiro chegou ao aeroporto no dia 14 de Agosto e estava desde essa altura numa área destinada a pessoas que querem requerer o estatuto de refugiado. A agência não deu informações sobre a proveniência do passageiro nem o seu país de origem.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou na semana passada que um novo surto da infecção viral que se espalha através de contacto próximo representa uma emergência internacional de saúde pública, pela segunda vez em dois anos. A primeira vez tinha sido a 23 de Julho de 2022, vigorando até Maio de 2023​. Antes designada por varíola-dos-macacos, ou monkeypox, a OMS decidiu mudar o nome da infecção no final de 2022, porque aquela nomenclatura remetia sobretudo para uma doença em África, o que não é exacto. Uma nova variante causou alarme a nível mundial porque parece propagar-se mais facilmente entre as pessoas.

Segundo os últimos dados do Ministério da Saúde do Brasil, mais de 700 casos confirmados ou suspeitos foram detectados no país este ano, embora nenhum deles seja associado à nova variante. A Anvisa avançou que não foram encontrados outros casos suspeitos, mas não referiu se o caso detectado no aeroporto de São Paulo pode ou não estar associado à nova variante.