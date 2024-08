Cidades costeiras têm “uma necessidade urgente” de adaptação aos riscos climáticos

Centros urbanos costeiros não estão a preparar-se tão rapidamente (e bem) como deveriam, diz estudo que inclui cidades portuguesas. Adaptações devem ter em conta os riscos do futuro, não do presente.

As cidades costeiras ao redor do globo não estão a preparar-se para os efeitos da crise climática tão bem e rapidamente como deveriam, revela uma análise sistemática publicada esta segunda-feira na revista científica Nature Cities.

O estudo avalia 183 estudos relativos a 199 centros urbanos debruçados sobre as águas, incluindo Almada, Lisboa e Setúbal, e apresenta uma “conclusão alarmante”: existe “uma necessidade urgente de uma adaptação” nesses territórios para fazer face à subida do nível do mar, à erosão costeira, às ondas de calor e outros riscos associados à mudança do clima.

“O estudo mostra claramente que as cidades costeiras de todo o mundo começaram a adaptar-se às alterações climáticas, mas que este processo de adaptação tem de ser melhorado no futuro. Em particular, a adaptação tem de ser mais rápida, tem de estar ciente das tendências de risco futuras e tem de incluir mudanças institucionais mais profundas para a gestão do risco, quando necessário”, explicou ao PÚBLICO o co-autor Matthias Garschagen.

O artigo oferece uma análise global da adaptação climática nas cidades à beira-mar, procurando identificar as falhas e lacunas existentes. O objectivo é ajudar decisores políticos e técnicos a promover estratégias eficazes para fazer face aos impactos climáticos não só do presente, mas também do futuro. Entre os fenómenos extremos considerados no artigo estão a subida do nível do mar, as inundações, as tempestades, a erosão costeira, os ciclones tropicais e as ondas de calor.

Continuamos a saber muito mais sobre as cidades costeiras dos países ricos do que nos países mais pobres. Esta lacuna tem de ser colmatada no futuro Matthias Garschagen, investigador

“O nosso trabalho é o primeiro estudo global que analisa evidências já publicadas sobre o tipo de adaptação às alterações climáticas nas cidades costeiras. Esta visão global é importante não só para que as cidades e regiões possam aprender umas com as outras, mas também para a elaboração de políticas globais, por exemplo, no âmbito do Acordo de Paris e do Global Stocktake (balanço global, em português)”, refere Matthias Garschagen.

A análise sistemática também mostra que as adaptações que muitas cidades fizeram até agora baseiam-se em efeitos actuais da crise climática, ou então em experiências do passado. Para os autores, as medidas de adaptação não podem ser concebidas a olhar para o retrovisor; pelo contrário, devem ser pensadas à luz de projecções de riscos futuros.

“As cidades precisam de aplicar uma perspectiva integrada ao avaliarem os riscos futuros. Para além de considerarem os futuros níveis de água extremos ou a intensidade das tempestades, também precisam de considerar as futuras alterações na utilização dos solos, na demografia e na economia”, defende Matthias Garschagen, professor do departamento de geografia da Universidade Ludwig-Maximilians de Munique, na Alemanha.

O investigador alemão, especialista em gestão de risco em zonas costeiras, afirma que cada cidade deve questionar-se sobre como o território será no futuro e, só depois, apostar em estratégias para fazer face aos desafios climáticos. De resto, não há soluções mágicas ou universais: as técnicas para mitigar ou prevenir os impactes variam consoante a localização e o perfil socioeconómico de cada centro urbano.

“A minha cidade está actualmente a crescer em áreas que serão propensas a inundações no futuro? Esse crescimento deve ser evitado agora? Haverá mais pessoas vulneráveis na minha cidade no futuro? A minha infra-estrutura e a minha economia serão talvez mais susceptíveis a catástrofes no futuro, por exemplo, devido ao envelhecimento das infra-estruturas? Todas estas questões têm de ser consideradas”, alerta Matthias Garschagen, numa resposta por escrito.

As cidades costeiras podem adoptar diferentes estratégias de adaptação consoante o risco climático a que estão mais expostas. Se o objectivo é proteger a linha de costa, por exemplo, podem apostar na elevação ou relocalização de casas ou então em intervenções leves (reposição de areia) ou pesadas (diques, molhes, esporões e quebra-mares). Já se o risco consistir em ondas de calor, as medidas de adaptação podem passar pelo apoio à instalação de aparelhos de ar condicionado em lares de idosos e infantários.

Disparidades entre o Sul e Norte Global

A análise da Nature Cities sugere ainda que as administrações municipais dos países de rendimento elevado têm maior probabilidade de garantir infra-estruturas ou respostas institucionais, como, por exemplo, a construção de gigantescos diques ou a oferta de abrigos seguros para populações vulneráveis.

Já as nações com menos recursos tendem a apostar mais em adaptações comportamentais com o apoio da família ou comunidade. É o caso de iniciativas de entreajuda quando é necessário elevar ou reconstruir casas particulares após um fenómeno climático extremo, ou prestar auxílio a vizinhos ou parentes que tenham ficado numa situação de vulnerabilidade após uma catástrofe.

Os autores sublinham ainda na análise sistemática que existe pouca informação publicada sobre a adaptação urbana costeira dos países de baixo e médio rendimento, ou sobre certos tipos de estratégia de adaptação (é o caso das soluções baseadas na natureza). Matthias Garschagen confessa que já esperava que houvesse menos estudos sobre cidades costeiras no Sul Global em comparação com o Norte Global, mas não antevia que a diferença fosse tão abismal.

“Ficámos bastante surpreendidos por ver uma lacuna tão grande no conhecimento que temos sobre a adaptação urbana nos países em desenvolvimento e nas economias em transição. Continuamos a saber muito mais sobre as cidades costeiras dos países ricos do que nos países mais pobres. Esta lacuna tem de ser colmatada no futuro”, afirma o investigador alemão.