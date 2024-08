Quatro instituições esgotaram todas as vagas na primeira fase

A par do Iscte, mais três instituições de ensino superior esgotaram todas as vagas: as escolas superiores de enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto.

O Iscte - Instituto Universitário de Lisboa destacou este domingo ter sido a única universidade que esgotou as vagas na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior, enquanto a Universidade do Porto realçou a liderança no índice de procura. A par do ISCTE, só três instituições de ensino superior esgotaram todas as vagas: as escolas superiores de enfermagem de Coimbra, Lisboa e Porto, tal como já tinha acontecido no ano passado.

No dia em que são conhecidos os resultados do concurso nacional de acesso ao ensino superior, o ISCTE afirma em comunicado que as 1516 vagas dos cursos do campus de Lisboa e das 10 licenciaturas na Escola Iscte - Sintra foram todas preenchidas.

"O Iscte continua a afirmar-se como uma escola excepcional para os alunos da licenciatura, sendo procurada, ano após ano, por estudantes de todo o país", salienta a reitora Maria de Lurdes Rodrigues, citada no comunicado.

"A maioria dos estudantes colocados escolheu os cursos do Iscte como primeira opção", observa ainda o instituto.

Já a Universidade do Porto (UP) refere, numa nota, que o seu curso de Engenharia Aeroespacial é o que tem a nota de acesso mais elevada nesta primeira fase do concurso nacional (19,45 valores).

A Universidade do Porto considera assim que lidera o "índice de procura", que mede a percentagem de primeiras escolhas dos estudantes.

Além de ter a licenciatura com a nota mais alta, a UP tem seis cursos nos melhores 10, nomeadamente Engenharia Aeroespacial, Inteligência Artificial, Engenharia e Gestão Industrial, Arquitectura e Medicina no Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar e na Faculdade de Medicina, revela.

"Este é o resultado do esforço conjugado de toda a comunidade académica para atingir a excelência", afirma o reitor António de Sousa Pereira citado na mesma nota.

Mais a norte, com 1561 candidatos colocados a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) preenche 91,7% das 1702 vagas em aberto. Registaram-se ainda 1390 candidatos que escolheram a academia transmontana como primeira opção para frequentar o Ensino Superior.

"A UTAD volta a apresentar um excelente resultado, evidenciando a consolidação deste destino universitário em patamares muito elevados, o que só aumenta a nossa responsabilidade", afirma o reitor Emídio Gomes em comunicado.

Ainda a norte, a procura dos cursos da Universidade do Minho "voltou a ser muito elevada, tendo atingido um resultado histórico com o preenchimento de 99,1% das vagas disponíveis na instituição", salienta.

A sul, 1530 novos estudantes foram colocados na Universidade do Algarve (UAlg), mais sete alunos do que em 2023.

A academia algarvia indicou que a taxa de ocupação subiu de 94,2% para 94,9%, integrando o grupo de instituições que não registaram redução do número de estudantes colocados em relação ao ano anterior.

"É o quinto ano consecutivo que tal se verifica, sempre com taxas de colocação superiores a 90%, o que traduz um elevado grau de ajustamento da oferta à procura dos estudantes", lê-se numa nota.

Segundo a UAlg, dos 45 cursos oferecidos pela academia para o próximo ano lectivo, 34 ficaram com a totalidade das vagas preenchidas na primeira fase do concurso de acesso ao ensino superior.

Dos 58.301 jovens que se candidataram, 49.963 asseguraram já um lugar no ensino superior, mais 1,1% em relação à mesma fase do concurso realizado no ano passado, apesar da ligeira diminuição do número de candidaturas, revelam dados disponibilizados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação.