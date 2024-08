Madeira: Fogo controlado e em fase de rescaldo mas ainda não extinto

O incêndio que deflagrou na ilha da Madeira há 12 dias está "controlado e em fase de rescaldo", já sem qualquer foco activo, mas ainda com alguns pontos quentes, indicou este domingo a Protecção Civil.

Apesar de a situação estar, para já, controlada, o incêndio ainda não se pode considerar extinto e as equipas vão manter-se vigilantes no terreno, para prevenir possíveis reacendimentos como o que aconteceu no sábado na Lombada, Ponta do Sol, acrescentou o comandante regional da Protecção Civil, António Nunes, em declarações à Lusa.

"Neste momento, chove nas zonas altas", pelo que não é expectável que o fogo fique novamente activo, mas há sempre um factor de imprevisibilidade nos incêndios, que exige vigilância permanente, afirmou.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou a 14 de Agosto nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e Santana. Este domingo de manhã, ao 12.º dia, a Protecção Civil regional indicou que o fogo está controlado e que os operacionais se mantêm no terreno em operações de rescaldo, controlando alguns pontos quentes. Ontem à tarde, chegou à Madeira uma equipa de substituição dos bombeiros dos Açores, para garantir a continuidade das operações de vigilância activa e rescaldo.

Nestes dias as autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores foram regressando a casa.

O combate às chamas foi dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas, segundo o Governo Regional, não há registo de feridos ou da destruição de casas e infraestruturas públicas essenciais, embora algumas pequenas produções agrícolas tenham sido atingidas, além de áreas florestais.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 5045 hectares de área ardida.

O PS/Madeira já anunciou que irá requerer uma Comissão Parlamentar de Inquérito e o PS nacional já entregou um requerimento na Assembleia da República para ouvir várias personalidades sobre este fogo e perceber como decorreu a articulação entre as entidades regionais e as autoridades nacionais.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.