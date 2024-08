Alô, Portugal!

Pretendo, muito em breve, passar mais tempo com a comunidade brasileira em Portugal e, também, com nossos irmãos portugueses, levar e compartilhar a nossa cultura: o samba.

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

É com imenso prazer que venho compartilhar com todos vocês minhas experiências aqui na comunidade europeia, por meio do através do PÚBLICO Brasil.

A pergunta que não quer calar: por que escolhi Portugal para morar?

Tudo começou com a minha esposa, Elaine, e seus irmãos, que decidiram obter a cidadania portuguesa por meio do avô paterno. Em função disso, meu cunhado acabou se mudando para Portugal, em 2019.

Ao longo desses meus quase 50 anos de carreira, tenho visitado vários países na Europa, sempre a trabalho, levando a cultura da nossa música brasileira, em específico, o samba. Nunca tive muito tempo para vivenciar a rotina regional desses lugares.

Frequento Portugal desde meados dos anos de 1970. E pude presenciar a transformação de comportamentos culturais, mas nunca experimentei a rotina deste povo maravilhoso.

Desde 2022, venho a Portugal visitar meu cunhado. Isso me permitiu passar períodos com amigos brasileiros — a nossa comunidade em Portugal é de cerca de 600 mil pessoas — e também portugueses, que acabam fazendo parte do nosso convívio social.

Em maio deste ano, estive no Porto por 40 dias, e vivenciei as rotinas diárias de uma pessoa comum e residente. Fiquei muito satisfeito com o acolhimento de todos. Inclusive, cumpri três agendas de trabalho, que acabaram gerando uma sociedade.

O processo está em andamento e prevê uma futura casa de eventos no Porto. Lá, pretendemos levar atrações brasileiras do mundo do Samba, a cada temporada. Todos poderão apreciar o samba de raiz, o pagode, o samba-enredo, nossa MPB, entre outros ritmos.

A proximidade do idioma também acaba contando muito, e faz com que nos sentimos parte desta terra, devido à nossa relação histórica.

Tenho quatro filhos, e a minha caçula, de 15 anos, já manifesta a vontade de fazer faculdade em Portugal. No Brasil, ela estuda em uma escola que tem sede e raiz lusitanas. Os outros três filhos (36, 41 e 54 anos) já estão formados, com família estruturada e não têm essa vontade de mudar de país.

Estou mais tranquilo. Provavelmente, ficarei nesta “ponte aérea” Brasil-Portugal, devido ao meu trabalho com o carnaval brasileiro, em específico, com o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro na Marquês de Sapucaí, conhecido como o “maior espetáculo a céu aberto do planeta”.

Todos esses fatos colaboraram para essa nova etapa da minha vida. Estou muito animado com tudo isso, e espero ser bem recebido por todos. Pretendo, muito em breve, passar mais tempo com a comunidade brasileira em Portugal e, também, com nossos irmãos portugueses, levar e compartilhar a nossa cultura: o samba.