Brasil, de Ronaldinho Gaúcho, é goleado por 10 a 6 pela seleção de Portugal

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

O forte calor não foi empecilho para que cerca de 7,5 mil torcedores, que pagaram 30 euros (R$ 180) pelo ingresso, lotassem o estádio do Estrela da Amadora, na região metropolitana de Lisboa, para assistir ao jogo entre as seleções de famosos do Brasil e de Portugal. Movidos por uma alegria que contagiou o público, os atletas não economizaram nos gols. Portugal venceu a partida por 10 a 6, mesmo com Ronaldinho Gaúcho, que foi a estrela da festa, comandando o time brasileiro.

Ronaldinho esbanjou simpatia. Ele, que nunca disputou títulos em terras portuguesas, é adorado em Portugal, muito pelo tempo em que jogou na Espanha pelo Barcelona e também pelos passes e gols que fizeram a diferença na seleção brasileira. O plantel do Brasil jogou bem até o meio da partida. Daí em diante, Portugal dominou totalmente o jogo, mostrando muito mais velocidade que o grupo adversário. Ronaldinho disputou apenas o primeiro tempo.

Foto Torcedores, fãs de Ronaldinho Gaúcho, lotaram o estádio do Estrela da Amadora para ver o ídolo em jogo contra Portugal Carlos Vasconcelos

Para Assis, irmão de Ronaldinho, que jogou pelo português Sporting, apesar de o Brasil ter perdido de goleada para Portugal, o importante foi o espetáculo, ver os torcedores felizes. “O público tem a sensação de fazer parte desse mundo maravilhoso que é o futebol”, disse. Ele ressaltou que Ronaldinho e os demais famosos seguirão para Barcelona e, em seguida, para Nova York. Ronaldinho deixou o estádio sem falar com a imprensa.

Autor de um dos gols do Brasil, Rogerinho, que perdeu uma das pernas em um acidente, destacou que ficou muito feliz por ter participado da partida, mesmo que o Brasil tenha sido derrotado. “O estádio estava lotado, e jogar com Ronaldinho, Assis, jogadores que eu só via pela televisão, foi uma honra. Estou jogando e fazendo gols. É muito bom”, frisou.

Golpe das pirâmides

Questionado pelo PÚBLICO Brasil sobre as denúncias contra Ronaldinho de participação em um grande esquema de pirâmide que lesou milhares de pessoas mundo afora, Assis, também acusado, afirmou que “já foi mais do que comprovado” que ele e Ronaldinho não têm nada a ver com os golpes financeiros. “Esse negócio [de pirâmides] não tem nada a ver com a gente, está muito longe do que nós fazemos, que é o futebol”, assinalou. Para ele, “é uma situação desagradável, pois houve uso indevido da imagem" pelos golpistas para atrair as vítimas.

Assis aproveitou a ocasião para elogiar o atual time do Sporting, que, na avaliação dele, é candidatíssimo ao bicampeonato português neste ano. “Tenho grande carinho por esse clube, que me recebeu tão bem. É muito bacana ver que, da minha época para hoje, a torcida do Sporting está ainda mais vibrante. Isso é muito bom de se ver. E o time está apresentando bons resultados”, frisou.

Jogaram pelo Brasil: Nilton, Maicon, Anderson, Polga, Gamarra, Edmilson, Ronaldinho Gaúcho, Jardel, Edilson, Assis, Luizão e Rogerinho.

Jogaram por Portugal: Nelson Pereira, Oceano, Daniel Carriço, Nelson, Carlos Martins, Paulo Sérgio, Madjer, Carlitos, Quaresma, Meyong e Guga.