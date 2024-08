Regulamentar o lobbying é só uma ajuda para a transparência, não a cura para a corrupção

Em 2019, a bebé Matilde, diagnosticada com atrofia muscular espinal (AME) tipo 1, deu a conhecer à opinião pública a doença rara que voltaria agora à ribalta por causa das gémeas luso-brasileiras tratadas no Santa Maria com o Zolgensma. A campanha organizada pela família e amigos permitiu que Matilde fosse a primeira a receber o medicamento mais caro do mundo mas não só: foi por sua causa que o rastreamento à AME acabou por ser incluído no chamado teste do pezinho em 2022.

