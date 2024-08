Bolsas, faltas justificadas, dias de férias. O que precisas de saber se és trabalhador-estudante

Nos últimos cinco anos houve um aumento de 24% no número de estudantes que conciliam os estudos com um trabalho. O estatuto do trabalhador-estudante pode ajudar a equilibrar os dois.

Há mais de 30 mil estudantes do ensino superior que conciliam os estudos com um trabalho em Portugal, de acordo com os dados que o Jornal de Notícias recolheu junto das instituições de ensino, em Junho, no final do ano lectivo 2023/2024. Esse número representa um crescimento de 24% ao longo dos últimos cinco anos.