Porque é que médicos e pacientes escolhem o setor privado na PMA em Portugal?

Na área da saúde, tanto os médicos quanto os pacientes têm de optar entre o setor público ou privado. Esta decisão ganha um peso ainda mais relevante quando se trata de procriação medicamente assistida (PMA), em que se observa – tal como na saúde em geral – uma preferência crescente pelo setor privado. Há vários fatores que contribuem para essa tendência, tanto do lado dos profissionais de saúde quanto dos pacientes.

Para os médicos, as condições de trabalho no setor privado são, geralmente, mais atrativas, e há vários fatores com que podemos exemplificar. O ambiente privado exige menos burocracia, o que permite uma prática médica mais focada e personalizada. Os médicos têm maior autonomia, uma carga horária mais equilibrada e, muitas vezes, uma remuneração mais justa e competitiva. Além disso, o acesso a tecnologias de ponta é mais provável no setor privado e permite ao profissional melhorar o serviço prestado. As clínicas privadas investem quantias consideráveis em equipamentos modernos e técnicas avançadas, o que proporciona aos médicos as ferramentas necessárias para realizarem procedimentos mais complexos e eficazes.

Por outro lado, os pacientes que procuram tratamento de PMA no setor privado também encontram vantagens significativas. Um dos principais motivos para essa escolha é a personalização do atendimento. As clínicas privadas oferecem, geralmente, consultas mais detalhadas e tratamentos adaptados às necessidades individuais de cada paciente. Este fator é crucial em tratamentos de PMA, onde cada caso requer um acompanhamento próximo e especializado. O setor privado possibilita também um acesso mais rápido aos tratamentos, evitando as longas listas de espera. Em casos em que o tempo é um fator da maior importância para o sucesso do tratamento, esta diferença entre público e privado torna-se vital.

Por fim, a flexibilidade que existe no setor privado beneficia tanto os médicos quanto os pacientes. Para os médicos, a possibilidade de equilibrar melhor a vida profissional e pessoal, além da possibilidade de agendar consultas consoante a sua disponibilidade, melhora a qualidade de vida e, consequentemente, a qualidade do atendimento prestado. Para os pacientes, essa flexibilidade significa menos tempo de espera e a capacidade de iniciar o tratamento em momentos mais convenientes.

A preferência pelo setor privado da saúde, especialmente no contexto da PMA, reflete uma busca por condições de trabalho e de atendimento que não se encontram no setor público. Tanto médicos quanto pacientes veem no setor privado uma alternativa mais eficiente e eficaz para as suas necessidades. E esta tendência revela como o setor privado se tem moldado para responder às exigências de um número de pacientes cada vez maior, face à incapacidade do Estado de conseguir tornar o setor público da saúde não apenas apelativo – mas funcional.

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico