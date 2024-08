O enigma de Blinken

Ainda não tenho a certeza de saber para quem trabalha Antony Blinken: se para si próprio, para o Partido Democrata, para a administração Biden ou para a paz. Talvez queira ficar para a História, como o pacificador do Médio-Oriente; não quererá prejudicar o seu partido nas próximas eleições; é funcionário do Governo; quanto à paz, desiludamo-nos, não acerta uma. Passa por exercer “fortíssimas” pressões sobre Netanyahu, sem nunca se lhe ouvir a mínima referência a reduzir (suprimir totalmente seria sinal de “demência”) os fornecimentos de armas a Israel, quando o que está na ordem do dia é aumentar as autorizações para novas “exportações”, sempre numa lógica de que os israelitas têm todo o direito de se defenderem.

Talvez a resposta seja um pouco mais prosaica. Mesmo que o queira (duvido seriamente), talvez Blinken não tenha poder suficiente para confrontar Netanyahu com essa “pressão”, o que poderá também acontecer a Biden, seu chefe directo. A vassalagem à indústria bélica norte-americana não está escrita em lei nenhuma, mas que la hay, la hay.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

Os fogos na Madeira

Estamos a assistir nestes últimos dias, impotentes e consternados, à destruição da vegetação e da fauna madeirenses. Certamente que este fogo teve mão criminosa como acontece na maioria das vezes. Por vezes, os fogos surgem também por descuido e/ou negligência. No entanto, existem pessoas com perturbações ou zangados com a vida que ateiam fogos porque isso lhes dá um imenso prazer.

Essas pessoas vêem no fogo uma forma de dar largas às suas compulsões igníferas que lhes trazem a tal excitação, por um lado, e por outro lhe quebrantam os problemas de foro pessoal ou familiar que os devoram. Infelizmente, os incendiários rejubilam e excitam-se com a visão do fogo. Não esquecer que até existem bombeiros – claro que são casos raros – que pegam fogo e depois se integram em equipas para o apagar!

Infelizmente, o comportamento cívico e responsável em benefício do bem comum ainda não entrou na cabeça dos incendiários. É certo que o aquecimento global contribui para que surjam os incêndios, mas é o homem, por dolo ou por imprecaução, o verdadeiro fautor do desastre dos fogos. Certamente foi o que aconteceu na ilha da Madeira.

António Cândido Miguéis, Vila Real

Música em streaming

Com destaque na capa do caderno principal e desenvolvimento no Ípsilon, a edição de 23/08 do PÚBLICO, com muita pertinência, dá relevo à problemática do streaming musical e respectivos desequilíbrios entre as plataformas de edição musical e os músicos, autores e cantores. Aparentemente, o ouvinte pode sentir-se privilegiado por este sistema que coloca ao seu dispor, à distância de um clique, uma infindável rapsódia com todos os tipos de música.

Contudo, a criação musical poderá ficar comprometida devido ao plano secundário a que são relegados os autores, por não vislumbrarem compensação pelo seu trabalho. Isto acaba por ser mais uma prevalência do mundo digital da economia global a par de vários outros exemplos em que os criadores saem prejudicados, tais como: a imprensa, a indústria, a produção cinematográfica, entre outros exemplos. Justifica-se uma regulação para repor mais equilíbrio, acautelando, acima de tudo, a qualidade do que é produzido.

José M. Carvalho, Chaves

Mais medidas para o Governo aprovar

O Governo parece estar a ficar sem ideias populistas para apresentar. Lembrou-se de dar mais um bónus aos pensionistas e uns passes da CP (Comboios Parados) bem baratos, mas afinal parece que essas ideias já tinham sido lançadas antes. Parece faltar ideias realmente novas.

Pretendo ajudar com este pequeno texto totalmente despretensioso. Aqui vai uma grande ideia, que pode mudar tudo (ou como se diz agora, game changer): semana de 35 horas para toda a população empregada, e não apenas os funcionários públicos! Racional: elimina a discriminação de alguns portugueses face a outros e contribui para o "equilíbrio trabalho-vida familiar", de que tanto se fala (em inglês fica melhor: work life balance). Custo desta medida no Orçamento do Estado: nenhum, zero! Quem arca com o custo é "o privado", que vai ter de recrutar mais gente para preencher os horários. Pensem nisso.

Fernando Vieira, Lisboa