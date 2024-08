Treze mortos em naufrágio de barco ao largo do Iémen

Barco com 27 migrantes virou-se ao largo do Iémen na terça-feira. Treze pessoas morreram e 14 estão desaparecidas. Naufrágio ocorreu numa das mais importantes rotas de transporte de mercadorias.

Treze pessoas morreram e outras 14 estão desaparecidas depois de um barco se ter virado ao largo do Iémen na terça-feira, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) no domingo. O barco de migrantes, que transportava 25 etíopes e dois iemenitas, navegava ao largo da costa da província de Taiz, no sudoeste do Iémen, informou a mesma organização.

Os corpos das vítimas mortais — 11 homens e duas mulheres — foram recuperados ao longo das margens do estreito de Bab al-Mandab, uma das rotas marítimas mais importantes do mundo para o transporte global de mercadorias.

As operações de busca continuam na esperança de localizar os tripulantes que ainda estão desaparecidos, incluindo o capitão iemenita e o seu assistente, menciona o relatório, acrescentando que não era claro o que tinha causado o naufrágio.

Em Julho, um barco com pelo menos 45 refugiados virou-se ao largo da costa de Taiz, no Iémen, e apenas quatro pessoas sobreviveram.

Desde 2014, a OIM, que faz a contagem dos migrantes mortos ou desaparecidos nas rotas migratórias, registou 2082 mortes e desaparecimentos de migrantes ao longo da rota que vai da África Oriental e do Corno de África para os países do Golfo.