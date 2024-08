Jornalistas da Reuters atingidos em ataque num hotel na Ucrânia

Um membro da equipa da Reuters que cobre a guerra na Ucrânia está desaparecido e outros dois foram hospitalizados após terem sido atingidos por um ataque a um hotel na cidade de Kramatorsk, no leste da Ucrânia.

Em comunicado, a agência noticiosa refere que o Hotel Safira, onde estava hospedada uma equipa de seis funcionários da Reuters, foi atingido por um ataque no sábado. "Um dos nossos colegas está desaparecido, enquanto outros dois foram levados para o hospital para tratamento", disse a agência: "Sabemos o paradeiro dos três outros colegas. Estamos a procurar obter mais informações, a trabalhar com as autoridades de Kramatorsk e a apoiar os nossos colegas e as suas famílias".

Vadym Filashkin, governador da região de Donetsk, disse numa publicação no Telegram no domingo de manhã que "os russos atingiram Kramatorsk" e que dois jornalistas ficaram feridos, e que um estava desaparecido, após um ataque a um hotel. "As autoridades, a polícia e os socorristas estão a trabalhar no local, estando em curso as operações de remoção dos escombros e de salvamento", disse.

O gabinete do Procurador-Geral da Ucrânia disse numa declaração no Telegram que tinha aberto uma investigação sobre o ataque, que disse ter ocorrido às 22h35 horas locais de sábado, menos duas horas em Portugal Continental e Madeira. "As tropas russas atingiram a cidade de Kramatorsk, provavelmente com um míssil Iskander-M", disse.

A Reuters pediu uma reacção ao Ministério da Defesa russa, mas não obteve resposta.