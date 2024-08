Director executivo do Telegram detido em França

Pavel Durov, multimilionário fundador e director executivo da aplicação de mensagens Telegram, foi detido na noite deste sábado no aeroporto de Bourget, nos arredores de Paris, adiantaram a TF1 TV e a BFM TV, citando fontes não identificadas.

Durov, de nacionalidade russa, tinha partido do Azerbaijão a bordo do seu jacto privado, adiantou a TF1, e foi alvo de um mandado de captura em França, no âmbito de uma investigação policial. Foi detido pelas 20h locais (19h em Portugal continental).

Segundo o mesmo canal televisivo, as autoridades francesas poderão acusar Durov de vários crimes, "incluindo terrorismo, tráfico de droga, fraude, lavagem de dinheiro e pornografia infantil", devido à falta de moderação de conteúdos no Telegram.

A TF1 e a BFM afirmam que a investigação se centra na falta de moderadores no Telegram e que a polícia considera que esta situação permite que a actividade criminosa prossiga sem ser travada na aplicação de mensagens.

O Telegram não respondeu imediatamente a um pedido de comentário da Reuters. O Ministério do Interior francês e a polícia não comentaram.