Incêndio em prédio na Amora provoca 15 feridos ligeiros

Os moradores de um prédio de nove pisos na Amora, concelho do Seixal (Setúbal), foram retirados das suas casas devido a um incêndio que deflagrou pelas 16h numa das habitações do edifício.

Em declarações aos jornalistas no local, transmitidas pela SIC Notícias, fonte dos bombeiros confirmou que 15 pessoas tiveram de receber assistência médica. Entre as vítimas do incidente, sete (incluindo um bombeiro e quatro agentes da PSP) foram transferidas para o hospital: quatro por inalação de fumos e três por suspeita de queimadura das vias aéreas, mas sem gravidade.

A habitação em que o fogo deflagrou foi completamente tomada pelas chamas e não tem condições de habitabilidade. A Protecção Civil continua a avaliar as condições de segurança nas restantes casas do edifício para decidir quando os moradores poderão regressar.

O alerta para o incêndio na Avenida 1.º de Maio na zona da Cruz de Pau, freguesia da Amora, foi dado às 15h59, tendo o mesmo sido extinto às 16h28 e entrado em fase de rescaldo. Segundo fonte dos bombeiros, foram mobilizados para o local 52 operacionais, apoiados por 22 viaturas.

Estiveram envolvidos nas operações de socorro e combate ao fogo elementos dos bombeiros da Amora, Seixal e Cacilhas, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR. Ainda não é conhecida a origem do incêndio.