Cartel da banca: antes de decidir coimas, tribunal olha para os resultados dos bancos

A sentença do processo judicial do “cartel da banca” está marcada para 20 de Setembro. Ao fim de dois anos à espera de um acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), o Tribunal da Concorrência de Portugal irá agora dizer se a troca de informação que os principais bancos do mercado português mantiveram ao longo de mais de dez anos — divulgando aos concorrentes os spreads que iriam aplicar no crédito à habitação, ao consumo e às empresas — teve, ou não, como objectivo falsear a concorrência.

