Sporting esmaga Benfica e conquista Supertaça de andebol

O Sporting revalidou neste domingo a conquista da Supertaça, com um triunfo pouco habitual numa final, ao bater o Benfica por 16 golos de diferença (37-21). Foi o quinto troféu dos "leões" na competição, o segundo consecutivo.

O triunfo do Benfica sobre o FC Porto nas meias-finais alimentava a expectativa de uma final mais equilibrada, mas o Sporting comandou do primeiro ao último minuto. Cavou muito cedo uma vantagem de cinco golos, fruto de uma prestação defensiva de alto nível (também com um guarda-redes em bom plano, Kristensen), e foi ampliando a margem com naturalidade.

Ao intervalo, os "leões" já levavam nada menos do que 10 golos de vantagem (20-10) e o risco que o Benfica correu no segundo tempo ajudou a alargar ainda mais o fosso. Apostando muitas vezes em acções de 7x6 (sem guarda-redes) para criar superioridades, as "águias" mostraram-se muito erráticas e permitiram finalizações fáceis, de baliza aberta.

Com Martim Costa em grande plano no ataque (Kiko Costa lesionou-se logo no arranque do encontro), ao marcar nove golos, o Sporting conseguiu um triunfo amplo, que lhe permite encarar com optimismo o desafio que se segue, a Supertaça ibérica, prova que inclui também o Torrelavega, o FC Porto e o Barcelona.