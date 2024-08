Sp. Braga bate Moreirense e ascende ao quarto lugar da Liga

O Sp. Braga venceu este domingo o Moreirense, por 3-1, no Municipal bracarense, ascendendo ao quarto lugar da I Liga, com sete pontos em três jornadas, beneficiando da derrota (1-0) do rival Vitória SC na deslocação à Vila das Aves.

O triunfo dos bracarenses, que apresentaram algumas alterações no onze inicial a pensar na deslocação a Viena, para o jogo da segunda mão do play-off de acesso à fase de liga da Liga Europa, colocou-se em vantagem a dois minutos do intervalo, num excelente golo de Gabri Martínez, uma das novidades apresentadas por Carlos Carvalhal perante o até agora invencível Moreirense.

O Moreirense rectificou no recomeço, com um golo de Luís Asué (53'), mas a equipa comandada por César Peixoto só dispôs de três minutos para saborear o empate já que Rodrigo Zalazar recolocou de pronto o Sp. Braga no comando do encontro.

O Moreirense foi igualmente rápido a reagir, com Marcelo a cabecear ao poste e Luís Asué, também de cabeça, em queda mas sem oposição, a falhar o golo na recarga. Não marcou o Moreirense, aproveitou o Sp. Braga, que aos 76' ampliou por Zalazar, que bisou no encontro.