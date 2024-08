Mundial de canoagem: Fernando Pimenta conquista prata no K1 500m

Fernando Pimenta conquistou neste domingo a medalha de prata em K1 500m no Campeonato do Mundo de canoagem, que decorre em Samarcanda, no Uzbequistão. Foi a oitava prata do canoísta português em Mundiais, a melhor classificação na distância, que não tem sido a sua de eleição.

Os 1000m e os 5000m têm sido a aposta recorrente de Pimenta na carreira. No K1 500m, tinha conseguido dois bronzes até agora, em 2022 e 2023, e desta vez deu um passo em frente. Dominou grande parte da prova, passou os 250m na frente, com 46,71s, sendo apenas ultrapassado nos metros finais pelo checo Josef Dostal, que já o tinha superado nos Jogos Olímpicos de Paris.

Dostal terminou a prova em 1m37,309, menos 0,740s do que Pimenta. Quem fechou o pódio foi Uladzislau Kravets, a competir como independente, a 1,128s do vencedor.

Foi a 23.ª medalha para Fernando Pimenta em Mundiais e, no conjunto das provas, a sétima alcançada em 2024, entre Taça do Mundo, Campeonato da Europa e Mundial.

Nova medalha para Teresa Portela

Minutos depois, foi a vez de Teresa Portela e Francisca Laia entrarem em cena no K2 200m, obtendo também a medalha de prata. Numa prova bastante rápida, a dupla portuguesa terminou com 37,420 segundos, mais 0,094 do que a dupla vencedora, constituída por Dolgova e Chernigovskaya, a competirem como atletas neutras.

Este foi o melhor resultado de sempre para a canoagem nacional no K2 200m feminino e, com esta dupla presença no pódio, Portugal aumenta para três as medalhas que já arrebatou neste Mundial, depois do ouro conquistado no sábado pela dupla mista composta por Teresa Portela e Messias Baptista, no K2 500m.

Fernando Pimenta ainda volta hoje a entrar na água, pelas 13h49, para a prova do K1 5000m, o mesmo acontecendo com Messias Baptista no K1 200m (10h10) e com o K4 500m misto, composto por Fernando Pimenta, Messias Baptista, Teresa Portela e Francisca Laia (10h32).