O melhor Pedro Figueiredo no DP World Tour

Pedro Figueiredo concluiu hoje o Danish Golf Championship no quinteto dos quintos classificados, naquele que foi o seu primeiro top-5 de sempre no DP World Tour – o principal circuito europeu de jogadores profissionais. Tal classificação proporcionou-lhe igualmente o maior prémio monetário de carreira, no valor de €74 375,95.

O português de 33 anos teve um desempenho brilhante, este domingo, na quarta e última volta no campo de Par 71 do Lübker Golf Resort, em Aarhus, Dinamarca: apresentou um resultado de 67 pancadas (-4) que só foi superada pelos de 65 (-6) do francês Frederic Lacroix – o vencedor – e do sul-africano Justin Walters.

E assim subiu 20 lugares na tabela para partilhar o quinto posto com o francês Adrien Saddier, o sueco Cristopher Blomstrand, o inglês Joe Dean e o amador dinamarquês Jacob Olesen, todos com um total agregado de 276 (-8).

Pela sua posição na tabela final, Figueiredo subiu 46 posições no Ranking do Circuito, para 146.º.

Dotada com 2,5 milhões de dólares de prize-money (cerca 2,2 milhões de euros), esta prova foi ganha pelo francês Frederic Lacroix, que totalizou 270 (-14) e deixou a quatro pancadas de distância a dupla que repartiu o segundo lugar, composta pelo seu compatriota Romain Langasque o dinamarquês Lucas Bjerregaard, este o líder à partida para a jornada decisiva.

O triunfo valeu a Lacroix €381 991,28 e a subida de 21.º para 11.º no Ranking do Circuito.

Pedro Figueiredo e Ricardo Melo Gouveia – os dois portugueses que competem este ano no DP World Tour – participam já na semana que se segue (de 29 de Agosto a 1 de Setembro) no Betfred British Masters hosted by Sir Nick Faldo, no campo The Belfry, em Birmingham, Inglaterra.

Veja mais em www.golftattoo.com