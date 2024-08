Fórmula 1: Lando Norris manda em casa de Verstappen

Piloto britânico conquistou segundo triunfo em 2024 no GP dos Países Baixos. McLaren consegue vitória partindo da pole position 12 anos mais tarde, ainda com Lewis Hamilton.

Lando Norris (McLaren) venceu este domingo o Grande Prémio dos Países Baixos, 15.ª prova do Mundial de Fórmula 1, assegurando o segundo triunfo em 2024 - depois do primeiro lugar no GP de Miami -, que prolongou o jejum de vitórias (5) de Max Verstappen (Red Bull), segundo, a 22,276 segundos de Norris, e de volta aos lugares de pódio, depois de Silverstone.

Porém, o dia nem começou da melhor forma para Lando Norris, que não aproveitou a pole position, voltando a falhar no arranque, com Max Verstappen, apesar de partir do lado mais sujo da pista, a assumir o comando.

Era o início mais desejado pelos milhares de neerlandeses de uma tarde que só voltou a animar a partir da 17.ª de 72 voltas ao circuito de Zandvoort, quando Norris entrou no DRS do neerlandês para conquistar a liderança na passagem seguinte pela recta da meta.

No arranque, também o McLaren de Oscar Piastri foi surpreendido, perdendo, igualmente, uma posição para George Russell (Mercedes), evitando, contudo, que Charles Leclerc (Ferrari) aproveitasse a boa partida para ascender a quarto. O monegasco acabaria, contudo, por assegurar o último lugar do pódio.

Sem incidentes, e com Lewis Hamilton (Mercedes) a levar os pneus macios ao limite e a recuperar rapidamente cinco posições (além da má qualificação ainda teve três posições de penalização pelo incidente da véspera com Sergio Pérez), as atenções viraram-se de novo para a frente, onde Norris ganhou cinco segundos em apenas oito voltas a Max Verstappen, que ia referindo problemas de fiabilidade no RB20.

Na batalha das boxes, Leclerc foi o grande beneficiado, ganhando lugares a Russell, que teve uma paragem mais lenta, e a Piastri. Norris reforçava a vantagem, passando a dispor de 8,5 segundos sobre Verstappen a meio da corrida, o que lhe abria excelentes perspectivas para alcançar a vitória.

Até final, entre os lugares pontuáveis, Leclerc e Piastri protagonizaram uma luta acesa pelo pódio e Hamilton (de volta aos macios) foi à procura de Russell e Pérez, que acabou por não encontrar, terminando em oitavo num Grande Prémio sem acidentes nem desistências e que antecede o GP de Itália, em Monza.

A McLaren ganhou, assim, partindo da pole position, 12 anos depois de Hamilton ter sido o último a consegui-lo.