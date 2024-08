Fernando Pimenta fecha Mundiais de canoagem com prata no K1 5000m

Canoísta minhoto conquistou três medalhas nas três finais que disputou no Uzbequistão. Portugal fechou o campeonato com seis pódios.

Fernando Pimenta fechou com chave de prata a participação portuguesa no Campeonato do Mundo de canoagem que terminou, neste domingo, em Samarcanda, no Uzbequistão. O canoísta minhoto terminou em segundo lugar a prova do K1 5000m, com portagens, e garantiu a sexta medalha para Portugal na competição.

Pimenta chegou à última prova do dia com duas outras provas já disputadas da parte da manhã. Começou o domingo por conquistar a prata no K1 500m, antes de arrebatar o bronze o K4 200m misto. A "maratona" de 5000m já era a terceira missão para o português, enquanto Mads Petersen, o campeão do mundo vigente, que renovou o título, surgia mais fresco para competir.

O olímpico português procurou liderar desde o início, evitando assim que a pagaiada dos adversários da frente lhe atirasse água para dentro do caiaque. E a estratégia resultou durante sensivelmente metade da prova, com duas portagens cumpridas à frente de Pedersen, um canoísta mais rápido nesses momentos de transição fora de água.

A partir do momento em que o dinamarquês, um especialista em distâncias mais longas, passou para a frente, acelerou o ritmo e conseguiu descolar da perseguição de Pimenta, que começou a ter de preocupar-se com a sombra do terceiro classificado, o sueco Joakim Lindberg. Mas o português defendeu-se da melhor forma e segurou o segundo lugar, a 15,609 segundos do vencedor, que se impôs em 22m39,488s.

Fernando Pimenta, que foi campeão do mundo na distância em 2017 (Racice) e em 2018 (Montemor-o-Velho), medalha de prata em 2021 (Copenhaga) e em 2023 (Duisburgo), e medalha de bronze em 2019 (Szeged), junta, assim, mais um pódio ao currículo, elevando o palmarés para números invejáveis.

Quanto a Portugal, completou um brilharete em Samarcanda. Com quatro canoístas apenas inscritos, apurou-se para todas as finais em que participou e conquistou medalhas em todas, terminando com duas medalhas de ouro, três de prata e uma de bronze.