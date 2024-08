Canoagem: novo título mundial para Baptista e bronze para o K4 misto

Mais duas medalhas para Portugal no Uzbequistão. Já vão cinco na presente edição, com presenças no pódio em todas as finais alcançadas.

Está a correr de vento em popa para as cores portuguesas a presente edição do Campeonato do Mundo de canoagem. Neste domingo, em Samarcanda, Uzbequistão, Messias Baptista conquistou a medalha de ouro em K1 200m e o K4 500m misto arrebatou o bronze - em ambos os casos, foram as primeiras medalhas de Portugal nesta distância em Mundiais.

Baptista, que já tinha vencido, no sábado, a prova de K2 500m misto, ao lado de Teresa Portela, comprovou o grande momento que atravessa, completando a distância em 34,876s, o que lhe permitiu bater toda a concorrência. O pódio ficou completo com o polaco Jakub Stepun, a 0,069s, e com o espanhol Carlos Garrote.

Era a quarta medalha para Portugal em outras tantas finais neste Campeonato do Mundo, a segunda de ouro - as outras duas tinham sido de prata, por Fernando Pimenta no K1 500m e por Teresa Portela/Francisca Laia no K2 200m.

Mas Baptista voltaria à água cerca de vinte minutos depois, para integrar o K4 500m misto português, ao lado de Fernando Pimenta, Teresa Portela e Francisca Laia. E apesar do desgaste da tripulação, fruto das provas disputadas ainda durante a manhã, foi possível alcançar o terceiro lugar.

A medalha de bronze foi confirmada com 1m26,320s, a 1,413s dos vencedores, um quarteto de atletas a competirem como neutros. No segundo posto ficou a Hungria, com 1m25,731s.

Em 2024, Portugal coleccionou já 26 medalhas em provas internacionais, sendo que estará presente em mais uma final no Uzbequistão, com Fernando Pimenta no K1 5000m.