Adam Yates “vinga” Almeida e vence na etapa da Vuelta

O britânico Adam Yates (Emirates) conquistou este domingo o triunfo na nona etapa da Volta a Espanha - marcada pelo abandono de João Almeida, acometido de covid-19 - ascendendo 20 posições (era 27.º, a 9m27s) e dando uma nova vida à Emirates e "vingando" o azar do companheiro português.

Ben O'Connor resistiu a mais um dia crítico e manteve a camisola vermelha, que chegou a estar ameaçada na última subida a Hazzallanas.

A tirada de montanha, com três contagens de primeira categoria, disputada entre Motril e Granada (178,5 km), voltou a baralhar as contas da Vuelta, com Richard Carapaz (EF Education) a terminar em segundo, a 1m39s de Yates e a ascender a terceiro da geral (subiu 15 lugares), enquanto Primoz Roglic (BORA-hansgrohe) enfrentou um dia difícil, salvo com o 8.º lugar na etapa, a 3m45s do vencedor, mesmo perdendo a camisola de líder da montanha para Yates, conservando o segundo lugar por 39 segundos.

? Demonstration of power! Adam Yates arrives alone after a long breakaway. Relive the LAST KM thanks to @CarrefourES.



?? ¡EXHIBICIÓN! Adam Yates llega en solitario después de toda la etapa escapado. Revive el ÚLTIMO KM gracias a @CarrefourES #LaVuelta24 #CarrefourConLaVuelta pic.twitter.com/UckkhcU3a4 — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2024

Enric Mas (Movistar) perdeu o lugar de pódio, com o ataque a O'Connor e Roglic a acabar por não render juros, depois de ter estado na iminência de cair na última descida até Granada.

Adam Yates ?? winning Grand Tour stages in Spain ??



Adam Yates ?? ganar etapas de Grandes Vueltas en España. ??#LaVuelta24 ?? @sprintcycling pic.twitter.com/5imQ4XAwrd — La Vuelta (@lavuelta) August 25, 2024

Também Yates, que depois de ter atacado na primeira passagem por Hazallanas que dispôs de quase sete minutos de vantagem para o grupo de O'Connor, foi penalizado pela descida, acabando por perder praticamente metade desse tempo.

Yates integrou um grupo que começou com 26 fugitivos (com alguns nomes respeitáveis) e que na primeira escalada, em Puerto de El Purche, já dispunha de cinco minutos para o grupo onde seguiam o camisola vermelha, Ben O'Connor, e o segundo da geral, Primoz Roglic.

Para além de Yates, foi Carapaz quem mais beneficiou antes do dia de descanso e da transição do pelotão da Andaluzia para a Galiza, com Ben O'Connor a manter a liderança.