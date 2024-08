Segunda na TV: Guardiãs, fantasmas e um ranger do Texas

CINEMA

As Guardiãs

RTP2, 22h56

França, o ano é 1915. A Europa enfrenta a Primeira Grande Guerra e a maioria dos homens parte para o campo de batalha. Enquanto isso, mulheres, idosos e crianças lutam para manter as suas terras e servirem, com esforço e trabalho árduo, o seu país. Entre elas está Hortense, uma mulher de meia-idade que vê partir os seus três filhos e genro. Para ajudá-la a cuidar da quinta, decide contratar Francine, uma jovem órfã, que rapidamente se torna indispensável. Determinada a manter a união familiar até ao regresso dos homens, a protectora e autoritária Hortense vai impondo a sua vontade, desconsiderando muitas vezes as consequências das suas acções na felicidade dos que a rodeiam… Estreado no Festival de Cinema de Toronto, um filme assinado pelo actor, realizador e argumentista Xavier Beauvois (Dos Homens e dos Deuses, O Preço da Fama) que se baseia no romance homónimo escrito, em 1924, por Ernest Pérochon.

Em Parte Incerta

Star Movies, 23h03

Nick e Amy (Ben Affleck e Rosamund Pike, respectivamente) são um jovem casal com a vida pela frente. Aparentam ser o casal perfeito. Porém, no dia em que celebram cinco anos de casamento, ela desaparece sem deixar rasto. Sem qualquer explicação sobre o paradeiro da mulher, ele torna-se suspeito de crime. Sob a pressão das investigações policiais e o escrutínio da opinião pública, a relação que todos julgavam perfeita começa a mostrar as suas fraquezas. Contudo, apesar de evasivo e pouco emocional nos interrogatórios, e mesmo após a descoberta de um diário comprometedor, Nick continua a declarar-se inocente. Com a irmã firmemente a apoiá-lo, ele não se deixa intimidar pelas evidências ou pela enorme desconfiança que recai sobre si. Mas, se não foi ele o responsável pelo desaparecimento de Amy, quem terá sido? Datado de 2014, um thriller psicológico assinado por David Fincher que adapta, pela pena da própria, o bestseller homónimo de Gillian Flynn que tinha sido lançado dois anos antes. Além de Affleck e Pike, que foi nomeada para um Óscar de melhor actriz, o elenco inclui ainda Neil Patrick Harris, Tyler Perry ou Carrie Coon. A banda sonora, como várias das recentes de Fincher, é de Trent Reznor e Atticus Ross.

SÉRIES

Ghosts

Star Comedy, 21h25

Estreia da terceira temporada. Nesta adaptação a cargo de Joe Port e Joe Wiseman do original britânico homónimo, um casal herda uma mansão no campo de uma tia distante. A ideia é transformá-la em alojamento e lucrar, só que não tardam a perceber que, além de estar decrépita, afinal está assombrada por fantasmas de várias épocas diferentes da História dos Estados Unidos. Ela, Sam (Rose McIver) consegue vê-los e ouvi-los, por ter tido um acidente que a deixou clinicamente morta por três minutos, mas ele, Jay (Utkarsh Ambudkar), não. Já há uma quarta época desta sitcom a caminho, com estreia americana prevista para Outubro.

Walker

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da quarta temporada. Despeça-se de Cordell Walker, o ranger do Texas a quem foi dada vida, nos anos 1990, por Chuck Norris, e tem sido interpretado desde 2021 por Jared Padalecki, que ficou conhecido como um dos protagonistas da série Supernatural. Neste reboot do clássico dos anos 1990 idealizado por Anna Fricke, Walker é um viúvo que passou dois anos infiltrado a tratar de um caso e, ao regressar a Austin, no Texas, claro está, encontra muito mais crime que tem de resolver.

INFANTIL

Kamp Koral

Nickelodeon, 15h

Estreia da segunda temporada. Iniciada em 2021, esta série imagina as personagens de SpongeBob SquarePants, a criação do defunto Stephen Hillenburg, nas suas versões mais novas. Nela, SpongeBob tem dez anos e vai para um campo de férias chamado Kamp Koral.

Super Sema

Panda+, streaming

Estreia da terceira temporada. Criada por Claudia Lloyd, esta série imagina a primeira super-heroína infantil africana da animação, uma miúda cuja missão é proteger a sua aldeia africana de ameaças externas.

Sharkdog

Nick Jr., 16h30

Estreia. Esta animação para idade pré-escolar centra-se num animal que é, como o nome em inglês indica, metade tubarão e metade cão. É uma criação da singapurense Jacinth Tan Yi Ting.