Kathleen Hanna, a vida feminista da cantora punk

Fundadora das bandas Bikini Kill, Le Tigre e The Julie Ruin, bem como do movimento riot grrrl, escreveu um livro de memórias, Rebel Girl: My Life as a Feminist Punk, lançado em Maio.

Em 55 anos de vida, a cantora punk Kathleen Hanna fez de tudo. Iniciou, em Olympia, Washington, o movimento riot grrrl, trouxe o activismo feminista para essa cena e liderou a banda punk Bikini Kill. Mais tarde, lançou-se a solo e formou, na viragem do milénio, antes e durante a era electroclash, as Le Tigre. Teve ainda, se bem que com menos impacto do que as outras duas, a banda The Julie Ruin.