Partos em ambulâncias disparam. Bombeiros contaram 13 só em Julho

O caso mais recente aconteceu no início desta semana no Algarve, em plena Via do Infante, na A22. Com a urgência de obstetrícia do Hospital de Portimão encerrada por falta de médicos em número suficiente para completar as escalas, os Bombeiros de Portimão viram-se obrigados a “fazer de parteiros improvisados em plena Via do Infante”, apoiados pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (Vmer), noticiou um jornal local. A grávida acabou por dar à luz por volta das 6h20 a caminho do Hospital de Faro, perto de Albufeira. Portimão fica a cerca de 70 quilómetros do Hospital de Faro, que tem sido, nos últimos dias, a única maternidade pública aberta no Algarve.

