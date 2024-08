Homem colhido por touro em Évora acabou por morrer no hospital

Homem foi colhido quando estava a participar numa largada de touros na vila alentejana de São Manços e acabou por falecer no hospital de Évora.

Um homem que ficou ferido com gravidade na madrugada deste sábado após ter sido colhido por um touro em São Manços (Évora), acabou por morrer no hospital de Évora, disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Protecção Civil do Alentejo Central explicou que o óbito foi declarado no hospital de Évora, tendo o alerta para o acidente sido dado pelas 00h08.

De acordo com a Protecção Civil e GNR, o homem foi colhido quando estava a participar numa largada de touros naquela vila alentejana.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos sete operacionais, incluindo bombeiros e militares da GNR, auxiliados por três veículos, entre os quais a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Évora.