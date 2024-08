Madeira: Fogo na Ponta do Sol aproxima-se de casas, Protecção Civil alerta população

A situação na Ponta do Sol, ilha da Madeira, complicou-se ao final da manhã deste sábado e o fogo está a aproximar-se de casas na zona da Lombada, estando a Protecção Civil Municipal a alertar a população para estar atenta à evolução do fogo. Uma vez que a zona onde o fogo deflagrou é atravessada por cabos eléctricos de alta tensão, a informação que existe neste momento é que no local não é aconselhado o uso de meios aéreos, pelo que o helicóptero de combate a fogos que opera na região não está a ser utilizado.

Cláudia Dias, responsável pela Protecção Civil Municipal, disse à SIC que há elementos de bombeiros da região, da Força Especial de Protecção Civil e da GNR que estão no local a tentar combater o fogo, estando também a ser retiradas do local viaturas e botijas de gás, mas "até ao momento não há pessoas retiradas de casa". Foi criado um posto de apoio à população onde haverá água e comida para o caso de ser necessário acolher pessoas ou para quem preferir deslocar-se para esse local de abrigo por precaução.

Num ponto de situação pelas 16h30, a mesma responsável disse que estão no terreno neste momento cerca de 1000 homens a fazer combate directo ao fogo e que o vento abrandou, o que ajudou a que o incêndio não progredisse. Está também a ser utilizado um drone para ajudar a monitorizar o fogo.

Este sábado de manhã, na conferência de imprensa, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, tinha admitido que havia um "foco de potencial reacendimento" na Ponta do Sol, na zona Oeste da ilha.