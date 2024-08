Fogo na Madeira vai obrigar a realojar 36 famílias que vivem na Fajã das Galinhas

As frentes do incêndio que lavra há 11 dias na Madeira estão "substancialmente diminuídas ou são inexistentes", disse este sábado o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, indicando que persiste ainda um "foco de potencial reacendimento" na Ponta do Sol. E revelou que as 36 famílias que vivem na Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos, não poderão voltar às suas casas e que terá de ser encontrada uma solução de realojamento.

"Até ao momento, e passados 11 dias, não há qualquer vítima a lamentar, não há qualquer pessoa ferida, nenhuma habitação foi consumida pelo fogo, nenhuma estrutura essencial pública foi afectada, designadamente as centrais hidroeléctricas", afirmou o chefe do executivo madeirense.

Miguel Albuquerque falava em conferência de imprensa, na qual apresentou o ponto da situação do incêndio, no Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira, no Funchal.

O governante reiterou que a estratégia adoptada no combate ao incêndio foi "a mais acertada" e, por outro lado, sublinhou que, apesar da dimensão do fogo, que consumiu mais de 5000 hectares, apenas foram danificados "alguns espaços residuais" da floresta laurissilva.

O incêndio rural na ilha da Madeira deflagrou no dia 14 de Agosto, nas serras do município da Ribeira Brava, propagando-se progressivamente aos concelhos de Câmara de Lobos, Ponta do Sol e, através do Pico Ruivo, Santana.

As autoridades deram indicação a perto de 200 pessoas para saírem das suas habitações por precaução e disponibilizaram equipamentos públicos de acolhimento, mas muitos moradores já regressaram, à excepção dos da Fajã das Galinhas, em Câmara de Lobos.

Apelo a que se poupe água

A empresa Águas e Resíduos da Madeira (ARM) pediu este sábado à população para não desperdiçar água e utilizá-la apenas no essencial, nomeadamente para beber, preparar refeições e higiene pessoal. "A lavagem dos quintais, de viaturas, vias públicas e a rega de jardins são actividades que podem ser adiadas por alguns dias", referiu a ARM, em comunicado.

A empresa explicou que alguns sistemas de água das zonas atingidas pelos incêndios ainda se encontram em reposição, particularmente onde foi necessário proceder a intervenções de limpeza.

Por isso, devido aos elevados consumos de água verificados nos últimos dias em alguns sistemas e à persistência do tempo quente na região, a empresa pede às pessoas para não desperdiçar água "para que não falte onde é mais necessária".

Neste contexto, apelou a que a população use a água apenas para o essencial, nomeadamente para beber, preparar refeições e higiene pessoal.

O combate às chamas na Madeira tem sido dificultado pelo vento e pelas temperaturas elevadas, mas não há registo de destruição de casas ou de infraestruturas essenciais.

Alguns bombeiros receberam assistência por exaustão ou ferimentos ligeiros, não havendo mais feridos.

Dados do Sistema Europeu de Informação sobre Incêndios Florestais apontam para mais de 5045 hectares de área ardida.

A Polícia Judiciária está a investigar as causas do incêndio, mas o presidente do executivo madeirense, Miguel Albuquerque, disse tratar-se de fogo posto.