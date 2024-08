Governo do Brasil quer mais voos da TAP. Empresa lança duas novas rotas

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Acesso gratuito: descarregue a aplicação PÚBLICO Brasil em Android ou IOS.

O Brasil vai pedir que a TAP Air Portugal amplie o número de voos para o país. A solicitação será feita pelo ministro brasileiro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, que aportará em Lisboa em outubro próximo, revelou o governante em entrevista por videoconferência. Antes mesmo dessa requisição, a companhia aérea anunciou a inauguração de mais duas rotas para o Brasil saindo da capital portuguesa, uma, em 3 de setembro, para Florianópolis, Santa Catarina; outra, em 4 de novembro, para Manaus, no Amazonas.

A TAP informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que transportou, no ano passado, quase 2 milhões de passageiros entre Brasil e Portugal, um aumento de 20,3% em relação a 2022 e de 8,4% relativamente a 2019, antes do estouro da pandemia do novo coronavírus. No total, a companhia opera 15 rotas diárias para o Brasil, para 13 destinos. Em maio, suspendeu os voos para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, por causa das enchentes que destruíram o aeroporto local.

Como já informado em diversas ocasiões pelo presidente da TAP, Luís Silva Rodrigues, a empresa não tem, neste momento, como ampliar a frota de aeronaves, devido ao plano de reestruturação a que está submetida. A companhia tem ajustado as rotas de acordo com as demandas, e o Brasil tem sido beneficiado por ser, individualmente, seu maior mercado. A TAP deve ser privatizada em breve — era já uma intenção do anterior Governo, confirmada no programa do atual. Uma das principais interessadas na aquisição da companhia é a espanhola Iberia, que faz parte do grupo IAG, justamente para consolidar sua presença no Brasil.

Na avaliação de Costa Filho, ainda há um espaço grande para a TAP crescer no Brasil, ampliando voos para outras capitais. Para ele, ao apostar no mercado brasileiro, a companhia portuguesa conseguirá manter os atuais níveis de crescimento, o que resultará em mais capacidade de investimentos, inclusive em novos aviões. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva também está imbuído da missão de estimular mais voos ligando Brasil e Portugal.

Mercado para Embraer

A meta do governo brasileiro, além da ampliação de voos para o território nacional, é estimular as compras de aviões da Embraer pela TAP. Segundo o ministro, a empresa brasileira iniciou entendimentos para uma possível inclusão de seus jatos no portfólio da companhia portuguesa. Os contatos institucionais com a TAP, acrescentou Costa Filho, estão bem encaminhados.

Ainda no primeiro governo de Lula, a Embraer arrematou o controle da OGMA (Indústria Aeronáutica Portuguesa) e transformou o parque fabril da empresa em um centro de montagem de aeronaves. Dali estão saindo os cargueiros militares KC-390 e os A-29, os Super Tucanos já configurados para a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN). Há, na visão do ministro brasileiro, uma forte conexão entre Brasil e Portugal na indústria aeronáutica.

Além do encontro com a diretoria da TAP, Costa Filho tem agendado, em Portugal, conversas com agências, operadores de viagens e outras companhias aéreas, especialmente as de baixo custo para tentar levá-las a voar para o Brasil. Há uma forte reclamação entre os agentes de turismo da Europa de que falta uma política de Estado do governo brasileiro voltada para o setor.